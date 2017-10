Otkrijte šarm Hvara u jesen!

BILO DA ŽELITE KUŠATI NAJBOLJA VINA, ISTRAŽITI “DIVLJU STRANU” OTOKA, NESMETANO UŽIVATI U GRADSKIM ZNAMENITOSTIMA, UPOZNATI DRUGA OTOČKA MJESTA… JESEN NA NAŠEM NAJSUNČANIJEM OTOKU, POSLASTICA JE ZA ONE KOJI OD ODMORA TRAŽE VIŠE

ZOVEMO GA BABLJIM, MIHOLJSKIM ILI MARTINSKIM LJETOM, a riječ označava produženo razdoblje toplog i suhog vremena, koje se javlja nakon kalendarskog početka jeseni. Oni najiskusniji turistički znalci znaju da je upravo ovo vrijeme, lišeno napornih gradskih gužvi, ali ne i čari mjesta koja se posjećuju, možda ponajbolji period za odmor po mjeri, a po običaju, jedan od najatraktivnijih recepata za isti ima – Hvar! Jer, da je jesen na Hvaru dosadna rekao je… nitko nikad! Ostanite uz naše retke i saznajte zašto je baš ovaj period godine idealan da istražite naš nasunčaniji otok!

JER MOŽETE KUŠATI NAJBOLJA VINA. On je poput dotjerane cure u šetnji hvarskom Rivom, a otkriva široku lepezu aroma – od primjesa suhih šljiva, višnje i trešnje, pa do tragova vanilije i tamne čokolade – naravno, riječ je o neodoljivom hvarskom Plavcu malom! Ovom se vinu predviđa svijetla budućnost, te svrgavanje s trona svog rođaka, američkog zinfandela, te talijanskog primitiva.

Najbolje ćete ga doživjeti upravo u ranu jesen, kada će se njegov specifičan zaokruženi okus sjajno uklopiti u romantičan otočki ambijent, bez poznate ljetne vreve i nesnosnih gužvi! Odlučite se za jednu od vinskih tura, tijekom koje ni Vama (a ni Vašim nepcima!) zasigurno neće promaknuti ništa vezano za ovu osebujnu vinsku sortu – zvučna imena u gastro-enološkim krugovima poput vinarija Bastijana, Carić, Plenković (Zlatan Otok), Duboković, garantiraju sjajne gurmanske senzacije!

Možete birati između jednodnevnih ili poludnevnih izleta, koji će Vam, pored vina, otkriti čitavu paletu domaćih delikatesa – od domaćeg sira, maslinova ulja i mariniranih inćuna u ulozi predjela, brudeta pripremljenog “na lovački način” na otvorenoj vatri ili pak ribe s gradela omotane slaninom kao glavnog jela, pa do fritula i ušećerenih badema za desert. Sve u svemu, čini se ovo sjajnom avanturom, kako za nepca, tako i za ljubitelje profinjene vinske kapljice!

JER MOŽETE ISTRAŽITI HVARSKU “DIVLJU STRANU”. I ne, pritom ne mislimo na partijanje! Ako Vam se sviđa pomisao da uživate u nepristupačnim predjelima začinjenim autentičnim zrncem otočkog šarma, od kojih su neki misterija ne samo za druge goste, već i za same mještane, odlučite se za adrenalinsku Jeep safari turu!

Provozajte se kroz izvorna stara sela – Malo i Velo Grablje, doživite netaknutu prirodu, uživajte u nezaboravnom panoramskom pogledu s vidikovca i najvišeg vrha otoka – Sv. Nikole, a onda se kroz vinograde i nasade maslina, polja ružmarina i lavande, spustite do same obale! Kako ova off road tura uključuje i kušanje tradicionalnih jela poput hobotnice ili pak janjetine i teletine ispod peke u obiteljskom domaćinstvu u samom srcu otoka, stanku za plivanje, vožnju atraktivnim, klimatiziranim terenskim vozilom te angažman licenciranog vodiča, rekli bismo da je ona izvrsna vrijednost za Vaš novac!

JER MOŽETE NESMETANO UŽIVATI U HVARSKIM ZNAMENITOSTIMA – i to puna dva sata! Ako ste maštali o turi koja bi objedinila sve značajne kulturno-povijesne točke Hvara na svega jednom mjestu – ne tražite dalje! Hvar heritage walking tura nudi najsveobuhvatniji i najcjelovitiji doživljaj nekada najznačajnije venecijanske luke na Jadranskom moru, koja je dan danas pravi vizualni festival za ljubitelje arhitekture i idealna galerija na otvorenom za sve kulturoljupce!

Otkrijte šarm stare gradske jezgre, Pjace, Arsenala i prvog javnog kazališta u Europi, katedrale Sv. Stjepana, Franjevački samostan i mnogih drugih dragulja kulturne baštine otoka, neometani ljetnim sparinama i velikom gužvom. Zvuči sjajno, zar ne?

JER MOŽETE OBIĆI CIJELI OTOK. Toliko Vas je očarala ljepota Hvara, da ste poželjeli upoznati i druga otočka mjesta?

Ništa lakše – potrebno je samo opredijeliti se za Hvar Island turu, koja će Vas, u svega pola dana, uz pratnju stručnog vodiča, upoznati sa Starim Gradom, čija je specifična atmosfera pojedince toliko oduševila da su ostali ondje živjeti; Vrboskom – zbog svojih brojnih malih mostova poznatom i kao Mala Venecija, te Jelsom, na čijem ćete renesansom-baroknom trgu Sv. Ivana istinski uživati u jutarnjoj kavici!

Mi ne znamo što bismo prije odabrali, a ako još uvijek sumnjate da je jesen na otoku monotona, dopustite da Vas razuvjeri jedino ljeto atraktivnije od onog frenetičnog i užurbanog – ono Miholjsko sa hvarskim potpisom!

Otkrijte šarm Hvara u jesen, te na vrijeme rezervirajte smještaj u atraktivnom smještaju hotelskog lanca Sunčani Hvar!

A kako biste što prije i udobnije pristigli na otok, na raspolaganju su Vam i usluge VIP te standardni transferi.

VIP transfer dostupan je od 00-24 sata, te pokriva Vaš dolazak od samog slijetanja u splitsku zračnu luku pa do hotela na Hvaru, dok standardni transfer uključuje redovne trajektne i katamaranske linije. Više detalja potražite na Sunčani Hvar transferi