Rezervirajte odmor iz snova u Hum hotelima u Veloj Luci – sinonim za opuštanje i odmor po mjeri!

KREATORI VRHUNSKOG DOŽIVLJAJA. Da je točka na i nezaboravnog odmora svakako kvalitetan smještaj, dobro znaju čelni ljudi lanca Hum Hotela, a objekti Adria, Posejdon i Jadran njihovi su aduti!

Dakako, pored široke lepeze sadržaja u Veloj Luci sa gastronomskim, kulturnim i sportskim predznakom, nije teško ponuditi gostu odmor iz snova; ali, ovi ljudi znaju kako ga ujedno i zaokružiti u cjelovitu priču, pa tako uz hotelski smještaj, nude i široku paletu privatnog smještaja na atraktivnim lokacijama po najvišim turističkim standardima.

Osamljena lokacija i ljepota okruženja u mirnoj uvali Plitvine čari su hotela „Adria“, koji će Vas inspirirati nezaboravnim pogledima na opuštajući park ili pak morsku pučinu.

Prekrasna šljunčana plaža uz kristalno čisto more, čak 127 s ukusom uređenih soba, atraktivan vanjski bazen idealan za lješkarenje uz ljetni koktel i prostrana terasa pod bistrim otočkim zvjezdanim nebom, olakšat će „bijeg“ od frenetične svakodnevnice čak i onim najzagriženijim radoholičarima!

Hotel Adria – “Pet friendly” hotel

Ako ste vlasnik kućnog ljubimca, onda je sasvim vjerovatno da se ne želite odvojiti od njega čak ni u vrijeme odmora. Hotel Adria je “Pet friendly” hotel, a u blizini hotela nalazi se plaža za pse. Povesti svog mezimca sa sobom na odmor, je neprocjenjivo.

Ništa manje atraktivan nije ni moderan dvoetažni hotel „Posejdon“, koji osim suvremeno i s ukusom opremljenih soba, nudi i užitak opuštanja na hotelskoj plaži, u beach baru ili pak na terasi s predivnim pogledom na velolučki zaljev, a nama se posebno svidjela i činjenica da se u neposrednoj blizini ovog objekta nalazi i istoimeni ronilački centar, što će naročito cijeniti svi zaljubljenici u morske dubine i istraživači podvodne flore i faune!

A gosti mlađih dobnih skupina svakako će se prepoznati u jednostavno, ali ukusno uređenom hotelu „Jadran“ na samo pet minuta udaljenosti od centra grada, koji se baš kao i prvospomenuta dva objekta, može podičiti i vrlo atraktivnom gastro kartom sa dalmatinskim delicijama!

PETS AND LOVERS FRIENDLY DESTINACIJA! Pitate li se zašto biste od svih destinacija posjetili upravo Velu Luku, kazat ćemo Vam da je to jedna od najsimpatičnijih i najpristupačnijih koje znamo! Naime, tamo će nesmetano uživati čak i Vaši najdraži – četveronošci, o čemu svjedoče table na punti od Zubaća vale – ondje je kupanje dozvoljeno i za kućne ljubimce.

A ukoliko Vas od prekrasnog čistog mora, ili pak blizine legendarnog Ošjaka – poznatog otočića ljubavi, „uhvati“ inspiracija, možete iskoristiti i kissing point te izmijeniti pokoji romantičan trenutak s voljenom osobom!

Od osobite atmosfere Ošjaka, lišenog svakog traga urbana života, iz Vele Luke dijeli Vas tek desetominutna vožnja brodom, a vjerujemo da nipošto nećete željeti zaobići ni Proizd, čija je čuvena plaža Bili boci na njegovoj sjevernoj strani očarala i renomirani Daily Telegraph, koji ju je svrstao među 5 najljepših na Jadranu!



Daily Telegraph uvrstio je Proizd među 5 najljepših plaža na Jadranu!

Ne treba ni spominjati da će prizor bijelih stijena koje uranjaju u tirkizno more (dostojan estetike vizualno najelegantnijih holivudskih uradaka, poput onih o James Bondu!) biti pravi izazivač zavisti na društvenim mrežama!

No, to nije sve – podsjetimo da je Vela Luka ujedno i destinacija koja ima pregršt čari za ljubitelje materijalne i nematerijalne kulturne baštine – od impresivne Kumpanije – plesa od boja i atraktivnih mozaika u centru mjesta koje jednostavno ne smijete propustiti, pa do babe i dide – iznimno očuvanih skeletnih grobova kojima nije dugo trebalo da im mještani „prišiju“ štosne nadimke, a tek su djelić zanimljivosti koje krije intrigantna Vela spila.

Tu su i ponajljepše plaže i uvale (koje je u sklopu atraktivnih izleta moguće obići i brodicom), regata Sv. Ivana, trekking utrke, tako da sadržaja neće nedostajati ni za ljubitelje adrenalina. No, bez obzira na preferencije, odaberete li upravo Hum Hotele za Vaše domaćinsko okruženje, sigurni smo da će Vaš velolučki odmor biti upravo – po mjeri!

HUM Hoteli D.D.

Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka Croatia

P. +385 20 812 246

Rezervacije:

P. +385 20 812 064

E-mail: info@humhotels.hr

Foto: Hum hoteli, TZ Vela Luka