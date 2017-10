Turisti u svom gradu: Doživite Split drugim očima!

KLUB MLADIH SPLIT ORGANIZIRA BESPLATNO RAZGLEDAVANJE GRADA UZ PRATNJU STRUČNOG VODIČA

U 90 minuta šetnje centrom grada saznajte kako je Dioklecijan postao car, zašto je odabrao baš Split za gradnju svoje palače, kako se živjelo u vrijeme Rima i brojne druge zanimljivosti!

Bez obzira na to ubrajate li se u one kojima ljetna vreva centrom grada diže tlak ili, pak, u one koji trljaju ruke kad vide nekoliko kruzera u luci, sigurni smo da ste se barem koji put zapitali kako turisti doživljavaju Split!

Ostanu li zapanjeni ili im, u usporedbi s drugim svjetskim gradovima, nije ništa posebno? Što im uopće pričaju turistički vodiči? Izmišljaju li nekakve anegdote kojima povijest čine zanimljivijom? Otkriju li turistima neke činjenice koje čak ni vi ne znate? Ili mislite da znate sve o gradu u kojem se školujete/radite/živite?

Ukoliko želite da se barem jednom osjećate kao turisti u svom gradu, pridružite se ovoj hvalevrijednoj inicijativi, Klub Mladih Split je organizirao za vas BESPLATNO razgledavanje Splita pod iskusnom palicom licenciranog lokalnog vodiča.

Ovo edukativno druženje zakazano je za 28.10. (subota) u 11h i 11.11.2017.

Prijavite se putem google obrasca (prednost imaju mladi – službeno od 15 do 30): https://goo.gl/forms/ WkG3CqQSn4KaARn82

Prošetajte lokalitetom pod zaštitom UNESCO-a i bolje upoznajte svoj grad jer, ako samo mislite da je najlipši na svitu, poslije ovog razgledavanja ćete biti sigurni u to!

Požurite s prijavama jer za razgledavanje je ograničen zainteresiranih.

Foto: Facebook arhiva TZG Splita