Šibenik broji tek četvrtu Adventuru po redu, a već možemo reći da je postala omiljena gradska manifestacija, prepoznata i na nacionalnoj razini.

I dalje pod imperativom ekološke osviještenosti, jedini plastic-free Advent u Hrvatskoj, ove godine započet će na blagdan sv. Nikole paljenjem lampica u perivoju Roberta Visianija, ali osim parka, ove će godine Adventura osvijetliti i druge dijelove grada.

Grad tvrđava adventske će svijeće upaliti na najstarijoj od svojih fortica, a Šibenik će dobiti, ako ne najveći, onda sigurno najstariji adventski vijenac – Tvrđavu sv. Mihovila. Posljednja svijeća na posljednju nedjelju došašća zasjat će upravo na Badnjak, i to s mjesta na kojem je 1066. godine priča o Šibeniku i započela.

Nikad bolji nije bio ni odaziv na Javni poziv za najam kućica na koji je pristiglo čak 40 prijava od kojih ćemo proizvode i usluge 24 najbolja imati prilike vidjeti na ovogodišnjoj Adventuri i to u produljenom radnom vremenu. Adventske kućice radit će svakoga dana od 10 ujutro do 23 sata, a vikendom i dulje, do 1 sat u noći.

Glazbeni program Adventure na Kraljevu dvoru otvara TBF, a samo neka od imena koja nas očekuju ovog prosinca su Mayales, Detour, Opća Opasnost, Auguste, mnogi drugi… Strateški su raspoređene i domaće snage tako da će nam na Silvestarsko jutro zabavu prirediti grupa Bagatin, na Badnje Feniksi, dok je ove godine doček šibenskih studenata u zadatku The Living rooma.

Adventuru 2017. ćemo zaključiti prvim danom Nove godine, s Nenom Belanom i Fiumensima.

Osim živih svirki očekuju nas iznenađenja iz ”kuhinje” Adventurinog DJ dvojca, Kristića i Živkovića, odnosno Kraljeve straže, a kuhati, odnosno frigat će se i na sada već tradicionalnoj Freetuladi u parku na blagdan Osmina.

Pri kreiranju sadrža uvijek se ide za tim da se zadovolji što više različitih interesnih skupina. Tako će se, osim glazbenog programa na Kraljevu dvoru posebna pozornost posvetiti programima za djecu – Adventurici, koja će svakodnevnim, posebno osmišljenim sadržajima animirati najmlađe sugrađane.

Budući da Adventuru otvaramo na dan zaštitnika djece, posebno nas veseli što će ju otvoriti vrtićke skupine Balarin i Crvčak.

Na blagdan sv. Nikole za posjetitelje će se otvoriti i klizalište na Trgu Ivana Gorana Kovačića, koje će, kao i dosadašnjih godina, biti pod pokroviteljstvom Gradskog parkinga.

Osim Adventure, valja napomenuti kako se bogat program sprema i u sklopu Božićnih čarolija koje će 25. godinu za redom blagdanski duh proširiti i izvan užeg gradskog područja.

Sami Doček Nove godine, kao i Adventura postaju prepoznatljivi šibenski brend, a kao i prošle godine, na Badnjak će u zrak biti puštene tisuće lampiona, a zarada od prodaje ide u humanitarne svrhe.

Lanjski Advent privukao je više od 50.000 ljudi i spriječio da 90.000 komada jednokratne plastične ambalaže završi u smeću.

Okitio je grad tisućama lampica, osvijetlio nebo s 950 lampiona, po svaku za jednu godinu grada i s više od 15 glazbenih programa priuštio nam je Adventuru za pamćenje, a ne sumnjamo da će takva biti i ova!

Program događanja Adventure 2017

6.12. TBF

8.12. Mayales

9.12. Matt Shaft

13.12. Amy’s house (Amy Winehouse tribute)

15.12. RHCP Real tribute band

17.12. Fritulada

20.12. Auguste

21.12. Detour

22.12. The Living room

24.12. Fenix

27.12. Opća opasnost

29.12. Mnogi drugi

31.12. Bagatin

Doček Nove godine – Dubioza Kolektiv i predgrupa Elemental

1.1. Neno Belan i Fiumens

Adventurica

od ponedjeljka do petka: od 17 do 19 sati

subotom i nedjeljom: od 11 do 13 / od 18 do 20 sati

Čekamo vas u Šibeniku na najuzbudljivijem, najekološkijem i najkreativnijem morskom Adventu ove godine!

Više informacija:

sibenik-tourism.hr

facebook.com/advent.u.sibeniku

fotografije: Turistička zajednica grada Šibenika, Adventura