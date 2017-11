Kineziterapija u Specijalnoj bolnici “Kalos” – iskušajte metodu koju vole zvijezde i sportaši!

LIJEK ZA – MNOGO ŠTOŠTA! Bilo da ste zahvaljujući nezdravim životnim navikama (poput nepravilna sjedenja, lošeg držanja), nedovoljnoj ili pak preintenzivnoj fizičkoj aktivnosti, zadobili ozljedu ili stekli nekakve kronične bolove, Specijalna bolnica „Kalos“ ima odgovor za Vas – da li ste možda čuli za kineziterapiju?

Sudeći po rastućoj popularnosti ove metode na globalnoj razini, čini se da svjetske zvijezde, pa čak i profesionalni sportaši, itekako jesu, pa se služe njome da bi vratili oštećenu funkciju kretanja. Kineziterapija se može primjenjivati u svim patološkim stanjima, ali i kao prevencija, a po definiciji je grana fizikalne medicine u čijem fokusu je posebno osmišljen pokret (od grčke riječi κίνησις), sustavno programiran u cilju poboljšanja funkcioniranja dijela ili cjelokupnog organizma. Riječ je o ciljanom sistemu vježbanja koji se u cijelosti oslanja na suradnju između fizioterapeuta i pacijenta, koji ovom metodom vraća neovisnost u kretanju, ili se pak oporavlja od operativnog zahvata ili ozljede.

DOBRA SURADNJA JE KLJUČ USPJEHA. Kako se u „Kalosu“ kontinuirano radi na dodatnom educiranju i usavršavanju stručnog osoblja, ne sumnjamo da ćete ondje pronaći i sjajnog fizioterapeuta za sebe. On je uistinu ključna figura u provođenju ove metode, jer uzimajući u obzir stanje pacijenta, procjenjujući snagu i mobilnost osobe, te pronalazeći konkretan uzrok trenutnog zdravstvenog problema on u potpunosti određuje proces vježbanja. Kako je njegova zadaća ujedno i odrediti specifičan plan liječenja, te educirati pacijenta o njegovom stanju i voditi ga kroz sve vježbe te pomno pratiti njegov oporavak, možemo reći da se radi o uistinu odgovornoj ulozi. No, budući da su stručnost i profesionalnost u samoj srži pristupa pacijentu Specijalne bolnice, ne sumnjamo ni da se području kineziterapije posvećuje jednako kvalitetna pozornost.

ŠIROK SPEKTAR NAMJENA. Kineziterapeutske vježbe mogu biti aktivne ili pasivne, te se mogu izvoditi sa ili bez prisustva fizioterapeuta te sa ili bez otpora, a spektar stanja koja se tretiraju uistinu je fascinantan – od vježbi istezanja, ravnoteže i za povećanje mišićne mase, pa do predoperativnih i postoperativnih vježbi, vježbi disanja, vježbi za poboljšanje cirkulacije i pravilnije držanje. Postoji program vježbi i za trudnice, djecu s autizmom i cerebralnim smetnjama pokreta, te za oboljele od multiple skleroze te Parkinsonove bolesti. Imajući u vidu da ova metoda obuhvaća zaista širok dijapazon raznih tegoba, od „banalnijih“ zdravstvenih problema pa do vrlo zahtjevnih stanja, možemo reći da je njena svestranost jedan od razloga sve veće rasprostranjenosti i popularnosti.

„KALOS“ – VELOLUČKI SINONIM ZA ZDRAVLJE. Kada neka ustanova uspješno kombinira blagodati prirode s ljudskim faktorom još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća – onda znate da joj možete vjerovati! Upravo se ovo može reći za „Kalos“ koji je s godinama postao prava mala veloloučka oaza zdravlja. Tamošnji su znalci u toku sa najsuvremenijim metodama i tehnikama, pa ne sumnjamo ni da će pobornici kineziterapije pronaći tretman upravo prema svojim potrebama i guštu.

Sve informacije i rezervacije možete obaviti putem telefona: 020/813 017 ili mobitela 091/211 75 64 od 7,00 do 15,00 h svakim radnim danom.

KALOS, VELA LUKA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Ulica 3, br.3, 20270 Vela Luka

tel: +385(0)20 813 017, fax: +385(0)20 812 002

www.kalos.hr