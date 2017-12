Krenite u bike avanturu stazom slavnog Napoleona!

Uz Split, Makarsku, Hvar i Bašku Vodu, Općina Seget nalazi se među top 5 destinacija na području Splitsko – dalmatinske županije s najvećim brojem dolazaka u prvih deset mjeseci.

Iako svoj turistički uspjeh temelji na autentičnom mediteranskom ambijentu čiji šarm ne zastarjeva, Općina Seget u koraku je sa modernim trendovima i turističkim pravcima zdravog života. Naime, osim što je središte gostiju iz cijelog svijeta, sve se više profilira i kao poželjna destinacija za posjetitelje koji svoj odmor vole provoditi u prirodi.

To nas i ne čudi – naposljetku, ima li boljeg načina da se neki kraj upozna do u dušu, od uzbudljive vožnje biciklom ili lagane šetnje kroz slikoviti krajolik?

Staza vodi do onih najautentičnijih seoskih domaćinstava, najljepših i najskrovitijih uvala i najizazovnijih brdskih predjela, koji vas nagrađuju pogledom sa vidikovaca čija ljepota oduzima dah… a pritom se cijelo vrijeme rekreirate! Uživajte u biciklističkim stazama, ugodnoj šetnji od Segeta i uzbrdo “Napoleonovim putem”, građenim u vrijeme slavnog Napoleona, ne propustite panoramski pogled na povijesni Trogir…

1. KRENITE STAZOM ZDRAVLJA uz ugodnu šetnju od Segeta i uzbrdo “Napoleonovim putem”, građenim u vrijeme vladavine Francuza Dalmacijom 1807. godine, do crkvice Sv. Ilije iz XIII. stoljeća i do vrha planine Vlaška.

Ovaj put dobio je ime po Napoleonu, koji je Dalmacijom vladao od 1806. do 1814. godine. U to vrijeme gradi se više cesta kojima se povezuje Dalmacija s krajevima udaljenim od Jadranskog mora. Put kojim šetate izgrađen je 1807. godine u vrijeme vladavine Francuza Dalmacijom. Zasluge za njegovu gradnju imaju Napoleonov maršal – vojni zapovjednik za Dalmaciju Marmont i Damdol – generalni providur Dalmacije. Dugo vremena je koristio pješacima i zaprežnim vozilima u pravcu Trogira iz unutrašnjosti i obratno. Izgradnjom nove ceste od Trogira do Šibenika ovaj put je bio zapostavljen.

Pretvoren je u STAZU ZDRAVLJA, radi svog značaja i položaja. Od vremena gradnje do danas nije se bitnije mijenjao. Nedaleko od njega dolinom Drage išao je Rimski put, koji se na vrhu Drage u Segetu Gornjem spajao s ovim putem.

2. UŽIVAJTE U PREKRASNOJ PANORAMI s divnim pogledom na povijesni grad Trogir, osnovan u III. stoljeću prije nove ere – grad muzej pod zaštitom UNESCO-a; Dioklecijanov grad Split osnovan u II. stoljeću; jedinstveno urbano srednjovjekovno ribarsko naselje Seget, građeno u XVI. stoljeću po uzoru na palaču cara Dioklecijana u Splitu; otoci Čiovo, Drvenik, Šolta, Brač, Hvar, Vis i okolna naselja. Staza je namijenjena pješacima i biciklistima.

