Supružnici Martina i Ivan Šulog na kućni prag Vam dostavljaju posebnu vrstu egzotičnoga mini bora /srebrenog cedra/, te zajedno s Vama podržavaju osobe s posebnim potrebama iz CENTRA ZA INKLUZIJU I SOCIJALNE USLUGE iz Bjelovara, koja im se pridružila kao partner u ovom projektu.

Ako ste od onih koji u vrijeme blagdana vole začiniti obiteljski dom mirisom prirodnog bora, ali Vam padne mrak na oči kada se sjetite tegljenja jelke visoke 2 metra na 3.kat bez lifta onda je MINI BOR savršeno rješenje za Vas. Ukoliko ne znate što pokloniti dragim ljudima ili poslovnim partnerima, MINI BOR je baš za Vas.

Supružnici Martina i Ivan se svake godine pripremaju za proizvodnju novih egzota u Hrvatskoj te su objeručke prihvatili ideje koju im je predložio velik krug prijatelja zaljubljenika u egzote.

Ovaj bor u Vaše domove dolazi s malim stalkom za mini kuglicu, božićnom zvijezdom sa logom tvrtke, imenom dragih roditelja/prijatelja, sitnim češerima, ratan kuglicama, svilenim mašnicama, licitarskim srcima ili ga možete,prema Vašim željama i mašti, okititi kako želite.

MINI BOR je pravo malo živo božićno drvce!

S visinom od 20 centimetara, s tisućama pravih borovih iglica MINI BOR donosi miris Božića u Vaš dom ili ured te je idealan poklon ovog Božića koji možete pokloniti dragoj osobi ili se možete istaknuti drugačijim poklonom za svoje poslovne partnere!

Naš MINI BOR je pravi div uz Vaše jaslice.

PREDNOSTI MINI BORA

S MINI BOROM nema gnjavaže! Vrlo lako ga je donijeti i na najviše katove zgrada bez lifta, ne padaju mu iglice, ne morate brinuti hoće li vam stati u auto i nema muke s nasađivanjem na stalak. MINI BOR stane u svaki kutak vašeg stana, sobe, ureda ili čak auta! Nakon Božića ga možete presaditi na neko super mjesto i uživati u njemu još puno, puno, puno godina, čak i sa svojim unucima. Praktičnost je njegova vrlina jer zbog svojih malih dimenzija prikladan je za radne stolove, manje komode i manje prostore. Vrlo je jednostavan za održavanje.

Potrebno mu je malo vode i ono će vam biti zahvalno još mnogo godina!

ZA KOGA JE MINI BOŽIĆNO STABALCE?

Namijenjeno onima koji vode brigu o održivom ekosustavu! Za one koji vole miris pravog bora, a koji ne žele kupovati rezana drvca; one koji nemaju mjesta za veliki bor ili jednostavno vole male stvari; za sve estete i prirodoljupce. Upravo za njih je osmišljen MINI BOR, pravi mali bor koji dolazi u vlastitoj teglici, a nakon blagdana se može presaditi te i dalje pratiti kako raste u vlastitom vrtu, na balkonu, obližnjem parku ili šumi! Uz napomenu da je uzgojeno na potpuno EKOLOŠKI način.

ŠTO JE USTVARI MINI BOR?

MINI drvce je zapravo spororastući patuljasti srebreni cedar, latinskog naziva Chamaecyparis thyoides, čiji se godišnji rast mjeri ravnalom! MINI BOR u prosjeku naraste 5 do 10 centimetara godišnje, tako da nakon 30 godina moći ćete uživati u velikom boru!

Mini bor je ove godine visok cca 20 centimetara i smješten je u teglice, primjerene trenutnoj veličini. Ako ga presadite u malo veću teglu možete ga upotrebljavati i nekoliko sezona. Naime, ovaj bor visinu od 1 metra doseže tek za 10 godina.

KAKO BRINUTI O MALOM DIVU?

Kako bi vaš MINI BOR što dulje zadržao svoje zelene iglice te ostao mladolik (i živ), potrebno mu je posvetiti vrlo malo vremena i pružiti malo ljubavi. Povremeno provjerite vlažnost supstrata u teglici. On se ne smije osušiti, ali niti biti prevlažan. Ukoliko se MINI BOR nalazi u grijanoj prostoriji, potrebno ga je zaliti svaka 3 do 4 dana. U prostoriji je MINI BOR najbolje smjestiti dalje od izvora topline, a najviše mu odgovara temperatura od 15 do 18 °C.

MINI BOR k Vama dolazi u visini od 20 cm, kao pravo MINI izdanje ili iznenađenje.

NAKON BLAGDANA

MINI BOR nakon Božića može još neko vrijeme živjeti u teglici u kojoj ste ga dobili. No, čim primijetite da mu postaje tijesno, poželjno ga je presaditi u neku veću posudu ili u zemlju. Neće će Vam biti potrebne rukavice za vrt već mala lopatica za rupu. Sve to možete pretvoriti u pravu malu avanturu sa djecom ili unucima. Pripremite zemlju tako što ćete iskopati malu rupu širine 10, a dubine 15 centimetara. Borić oprezno izvucite iz teglice te ga postavite u iskopanu rupu. Zatrpajte prostor oko MINI BORA s ostatkom zemlje i malo ju čvršće pritisnite kako bi MINI BOR ostao stajati uspravno pri svim životnim (ne)prilikama.

GDJE KUPITI?

Mall of Split, Josipa Jovića 93 na štandu na Božićnom sajmu a prodavat će ga Trotters od 01.12.2017. te od danas u Osječkoj 24 a, 21000 Split

Split. Veliki PAZAR, TO Lucija Trgovina zdrave hrane

Zagreb VET PET SHOP -Egzotičnih ribica našeg partnera sa kojim smo razvili tekuća gnojiva iznimne kvaliteti za naše egzotične biljke po posebnim recepturama. Špansko 30, 10090 Zagreb

Zagreb @Plac.hr, Ivanićgradska 73

Zagreb u našoj prodavaonici Vivo Energy Station u Draškovićevoj 3.

Narudžbe su moguće i putem naše webstranice na www.exotic-king.com,

Možete nam se javiti i porukom na Facebook stranici Egzotično voće ili mailom na exotic-king@hi.t-com.hr

Cijena MINI BORA

Cijena ovog malog diva iznosi 25 kuna + PDV . Ukoliko želite dodati personaliziranu, dizajniranu poruku za dragu osobu na teglicu, to nam možete napomenuti prilikom narudžbe, a cijena takve poruke iznosi 15 kuna.

Za narudžbe, plaćanje se obavlja putem žiro računa tvrtke uz R1 račun.

Dostava na području čitave HR je 40 kuna, po paketu (do 50 stabala).

NAGRADNI NATJEČAJ NA FB STRANICI EGZOTIČNO VOĆE

Pošaljite slike dekoriranog drvca ili dekoriranog prostora na našu FB stranicu. Najmaštovitija dekoracija biti će nagrađeno sa 200 kn, druga sa 150 kn, a treća sa 100 kn. Vaše prispjele slike biti će objavljene na našoj Facebook stranici. Napišite nam zašto bi Vaš Mini bor trebao dobiti nagradu.

3 drvca sa najviše lajkova i najmaštovitijim odgovorom biti će još posebno nagrađena šarenim paketima s egzotičnim voćem i povrćem . Pobjednici će moći birati sadržaj paketa od ponuđenog voća i povrća.

Nagradni natječaj će trajati zaključno sa 25.12.2017. kako bi pokloni bili isporučeni do Nove Godine i još jednom Vas obradovali.

Vaš Exotic King

Posjetite naš Facebook i budite u toku sa svim uzbudljivim novostima!

Fotografije mini bora: Šulog d.o.o., ostale fotografije: pixabay.com

