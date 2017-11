U vrijeme sveopće globalizacije i trendova koji nas tjeraju na česte promjene posla ili karijere, usavršavanja i cjeloživotno učenje, poznavati dobro strane jezike postaje imperativ.

Trebate li boraviti neko vrijeme u inozemstvu, bavite se turizmom kroz iznajmljivanje ili radite sa stranim putnicima i posjetiteljima Lijepe Naše, onda će vam ove informacije jako dobro doći.

Poznata nakladnička kuća Planet Zoe, koja u sklopu biblioteke #Knjige koje trebate danas izdaje edukativne priručnike o brzom učenju stranih jezika, tehnikama poboljšanja pamćenja, brzom čitanju i učenju, te vještinama komunikacije, izlaže svoja izdanja na sajmu knjiga Interliber koji se od utorka 7.11. do nedjelje 12.11.održava na Zagrebačkom velesajmu na štandu 5d u 6. paviljonu.

Priručnici Ramona Campaye

Jedno od izdanja na štandu 5d u 6. paviljonu izvrstan je praktični priručnik “Naučite njemački u 7 dana” španjolskog mentalista Ramona Campaye, koji je već dobro poznat hrvatskim čitateljima, putem svojih uspješnica “Superčitanje, superučenje, superpamćenje” i “Naučite engleski u 7 dana”. Posebnost oba priručnika je ta što primjenom mnemotehnika i asocijacija omogućuju da u 7 dana ovladate fondom od gotovo tisuću riječi, naučite osnove konverzacije i osnovna pravila engleske ili njemačke gramatike. U knjizi “Superčitanje, superpamćenje, superučenje” daje pak brojne praktične savjete i trikove za brže čitanje, kvalitetnije pamćenje i efikasnije učenje.

Svjetski prvak u brzome pamćenju Ramon Campayo, na pitanje što ga je potaklo na pisanje ove iznimno praktične knjige, odgovara: „S obzirom na današnja krizna vremena, svoju metoda pamćenja i učenja sada sam neizbježno trebao usmjeriti na učenje njemačkog jezika, iznimno važnog jezika koji svakim danom postaje sve važniji. Htio sam i razbiti mit da je njemački jako težak.“

Što je važno za uspješni početak učenja jezika?

„Uspjeh svakog učenja prvenstveno ovisi o tehnici i očekivanjima. Što se prvoga tiče, ako je tehnika dobra, napredak i poboljšanje odmah postaju očigledni. Drugo, njemački je težak samo ako vjerujete da je težak. U stvarnosti nije ni teži ni lakši od drugih jezika. Svi smo svladali svoj materinski jezik jer smo slijedili najprirodniji mogući sustav učenja. Sukladno tome, nastojao sam usavršiti jednostavnu i prirodnu tehniku učenja jezika i vjerujem da sam je uspješno primijenio i na učenje jezika.“

Ramóna često pitaju misli li ozbiljno da je 7 dana dovoljno za učenje. „U 7 dana svladat ćete solidne osnove jezika: dovoljno da se bez rječnika sporazumijevate s izvornim govornicima u vezi s uobičajenim temama iz svakodnevice. Naravno, nakon što tih 7 dana prođe, potrebno je i dalje stalno usavršavati znanje. Kad je riječ o samostalnom učenju, susret s ovom knjigom je najbolji prvi korak koji možete zamisliti.“

O autoru knjige:

Španjolac Ramon Campayo nosi titulu svjetskog prvaka u brzom i dugoročnom pamćenju. Član je MENSE, a čita 4000 riječi u min. Drži 60 svjetskih rekorda u raznim vrstama pamćenja. Više od 19 godina Campayo zaraznim entuzijazmom poučava tehnikama učenja, pamćenja i brzog čitanja putem svojih seminara i knjiga. Njegove knjige u svijetu je kupilo više milijuna čitatelja.

U knjigu sam uključio određene pripremne vježbe koje će vam osigurati veću učinkovitost u učenju i omogućiti da tijekom 7-dnevnog rada izgradite samopouzdanje i steknete lakoću i odvažnost u korištenju jezika“, napominje Ramon i dodaje: „Učenje u svakoj dobi nikad nije bilo jednostavnije. Od prvoga dana pokazujem čitatelju da je doista lako progovoriti, da je dovoljno osloboditi se unutarnjih kočnica i naprosto progovoriti. Neće sve odmah biti savršeno, ali na greškama se uči.”

Dva priručnika iz programa SILVERLINE

Ako vam odgovara da jezik učite tradicionalnije, iz dijaloga koji se bave realnim situacijama u životu i poslu (upoznavanje, posjet liječniku, banci, razgovor za posao, telefonski razgovori, čavrljanja uz kavu, ali i ozbiljne rasprave poput poslovnih prezentacija), tj. ako zbog poslovnih ili osobnih razloga trebate sigurno i brzo svladati ili osvježiti osnove modernog engleskog jezika, predstavljamo Vam izdanja iz vrhunskog SILVERLINE programa: ENGLESKI U 24 LEKCIJE – priručnik za samostalno učenje s audio-snimkama izvornih govornika i BRZI ENGLESKI ZA PUTOVANJA I TURIZAM (priručnik s audio CD-om).

Silverline je suvremeni brend priručnika i audiomaterijala za učenje stranih jezika. Osobitost Silverline metodike je brzo učenje uranjanjem u razgovorni jezik slušanjem i ponavljanjem jednostavnih, praktičnih i životnih dijaloga, koji postaju temelj za postupno svladavanje gramatičkih pravila i vježbanje izgovora. Knjige su prikladne kako za početnike tako i za one koji žele osvježiti svoje znanje.

ENGLESKI U 24 lekcije – Intenzivni tečaj za samostalno učenje (udžbenik + audio CD)

24 cjeline popraćene audio snimkama izvornih govornika u trajanju od 80 minuta

brzo učenje slušanjem i ponavljanjem jednostavnih i praktičnih dijaloga na sve važne životne teme

više od 70 dijaloga i 220 praktičnih vježbi

vokabular od 3500 riječi i fraza

jednostavna i jasna objašnjenja gramatike

BRZI ENGLESKI ZA PUTOVANJA I TURIZAM – Konverzacijski priručnik i audio CD (90 min)

Pitati za ispravan smjer, razgovarati na recepciji, rezervirati smještaj u hotelu, hostelu, kampu, odmaralištu, čavrljati s domaćinima ili gostima, naručivati u restoranu – sve to možete naučiti iz ovog zgodnog priručnika s audio CD-om jednostavnim slušanjem, ponavljanjem dijaloga i čitanjem usporednoga prijevoda.

2 u 1, konverzacijski priručnik + zvučni CD (trajanje sat i pol)

aktivno vježbanje izgovora i učenje riječi prilagođenim zvučnim snimkama s praktičnim pauzama

35 praktičnih primjera dijaloga s usporednim prijevodom

najvažnije riječi, glagoli, izrazi i fraze

osnove gramatike

Ostala izdanja i programa tehnika poboljšanja pamćenja, brzog čitanja i učenja, te vještina komunikacije:

„Ključ uspjeha leži u efikasnoj metodi koja respektira sve naše mentalne mogućnosti“.Campayo.

