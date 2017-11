Treći sastanak Vision One VIP kluba održao se ove srijede, 22. studenog 2017. godine, u Zagrebačkoj županiji.

Domaćin trećeg susreta bila je Turistička zajednica Zagrebačke županije, a mjesto događanja, bajkoviti dvorac Lužnica u Zaprešiću.

Danijel Botić, Vision One

Uz predstavljanje turističkih potencijala zaprešićkog kraja, najavljene su nove funkcionalnosti aplikacija Vision One te akcijski plan rada i promocija za 2018. godinu, a upriličena je i dodjela prigodnih priznanja istaknutim turističkim djelatnicima zaslužnima za realizaciju ovog velikog projekta koji ima za cilj dodatnu promociju turizma i turističkih potencijala.

Zahvalnice su dobili Ivana Kolar, Maja i Boris Šimenc, Anita Žuvela Hitrec, Jakov Štunf, Ksenija Tomić, Ivor Stanivuković, Miljana Borojević, Jurica Sudac, Matej Perkušić , Ružica Rašperić te direktor Radija Kaj Dragutin Gradečak za doprinos promociji i napretku projekta Vision one, kojeg su prepoznali u počecima projekta, pružajući mu podršku kroz zajedničku suradnju.

Jurica Sudac, Silvija Podoljak, Anita Žuvela Hitrec i Milijana Borojević

Nagrada Simply the best za kreativnost i unapređenje turističke ponude

Navedena aplikacija je nagrađena ove godine nagradom Simply the best u kategoriji INOVATIVNI PROJEKT U TURIZMU realiziran u razdoblju 9/2016-8/2017. U okviru poslovno turističke burze PUT, koja je u Splitu okupila gotovo 120 sudionika iz osam zemalja, dodijeljene godišnje nagrade Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia. Uz više od 250 nominiranih, nagradu je primilo 40 pojedinaca i tvrtki.

Vision Team je prepoznat i nagrađen za inovativni i kreativni pristup pružanja turističkih informacija objedinjenih na mobilnoj aplikaciji Vision One, čime je dan značajan doprinos ukupnoj promociji i informativnoj vidljivosti turističkih sadržaja i destinacija, posebno kontinentalnog dijela Hrvatske.

Inače, Vision One aplikacija projekt je mreže mobilnih aplikacija koja povezuje aplikacije iz različitih kategorija interesa poput turističke ponude, gastro ponude s naglaskom na prezentaciju brojnih sadržaja kontinentalnog turizma i aktivnog odmora.

Vizija projekta „Vision One“ je umrežavanje svih dionika u turizmu kontinentalne Hrvatske i susjedne Slovenije, u suradnji s gradovima i turističkim zajednicama, promocija lokalnih poduzetnika, njihovih proizvoda i usluga.

Aplikacija, koja je aktivna od jeseni prošle godine, u portfelju danas ima preko 80 partnera i 12 kontinentalnih županija, a preuzelo ju je preko 10.000 korisnika.

Aplikaciju Vision one možete skinuti ovdje.

Fotografije: Radio Kaj, Croatia Hotspots