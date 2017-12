4 prijedloga tematskih tura Srednjom Dalmacijom za 2018.!

Portal Discover Central Dalmatia, TZ Splitsko – dalmatinske, koji je integiran na postojeću web stranicu www.dalmatia.hr značajno je obogatio i dodatno konkretizirao ponudu Srednje Dalmacije.

Tako se na jednom mjestu mogu naći konkretne informacije, razvrstane po listi svojih interesa.

Zanima li vas tako arhitektura, arheologija, ornitologija, delfini, biciklizam, jahanje, kanu ili ste više naklonjeni geologiji,povijesti, pješačenju, ribolovu – nema problema, sve je tu – pomno razvrstano, detaljno sortirano i mudro složeno upravo po mjeri svačijih interesa.

Donosimo nekoliko izvrsnih te maštovitih programa s portala Discover Central Dalmatia i predlažemo da uplanirate iduće godine super kreativan odmor za sebe i najbliže, no ono što je najbolje ne morate previše ni planirati. Sve što trebate je odabrati nešto po vašoj mjeri. Agencije će se pobrinuti za ostalo.

ISKUSITE ORIGINALNI DALMATINSKI GASTRO DOŽIVLJAJ

Zanima li vas duboki uvid u destinaciju kroz gastronomske doživljaje na različitim mikrolokalitetima? Na putovanju od prapovijesnog jela u zaleđu ili antičke kuhinje među ruševinama Salone, organskog kruha i pastrve na mlinici, preko vinskih degustacija na obroncima planine Kozjak, sve do tečaja kuhanja i cjenkanja s lokalcima na tržnici grada-muzeja na otvorenom – Trogira, na vama je samo da uživate.

Antička hrana i maslinovo ulje u Saloni; pastrva na mlinarski u srednjovjekovnoj vodenici; trogirska kulinarska radionica; janjetina s ražnja na selu; Zinfandel rižot i sipa bob u morskom zaljevu uz vinske degustacije

Aranžman je moguće realizirati za grupe od 6 do 16 osoba u vremenu od 1. ožujka do 30. studenog u trajanju od 3 do 7 dana. Okvirne aktivnosti petodnevnog programa obuhvaćaju: 1. dan: Zaleđe – domaćinstvo dalmatinskog sela / život u poljičkoj knežiji; 2. dan: Solin – antička kuhinja i tečaj kušanja maslinovog ulja u Saloni / rimsko carstvo u Dalmaciji; 3. dan: Kaštela – vinarije i gastronomija u vinogradima / obilazak Kaštela; 4. dan: Žrnovnica – mlinica uz svježinu rijeke i pastrvu / radionica kruha; 5. dan: Trogir – jadranska plava riba na više načina, kulinarska radionica. Smještaj je moguć u hotelu s četiri zvjezdice ili privatno, dok je prijevoz osiguran. Vodiči (ENG) uz vas su tijekom cijelog aranžmana.

Svi navedeni podaci su okvirni i nisu obvezujući a organizatoru se obratite za izradu konačne ponude.

Dioklecijanov vijenac, autor fotografije Robi Bralić

U POTRAZI ZA OKUSIMA SREDNJE DALMACIJE

Uronite u magiju Dalmacije istražujući njezinu prekrasnu netaknutu prirodu i bogatu tradiciju. Mala slikovita naselja i sela gdje tradicionalan način života još uvijek postoji, daju poseban šarm i spokoj karakterističan samo za regiju u kojoj ljudi žive u harmoniji s prirodom. Ovo bogatstvo kulturne baštine najbolje je doživjeti kroz jednostavnost i bogatstvo dalmatinske kuhinje. Dozvolite našem timu koji će Vas dočekati s košarom dobrodošlice da se pobrinu da vaš doživljaj bude točno onakav kakvim ste ga i zamislili. Kuharski vodič koji će vas pratiti tijekom vaše ture bit će vaš vodič i učitelj. Na tržnici ćete doživjeti Dalmaciju punim plućima i vidjeti temelj dalmatinske kuhinje: sezonsko voće, povrće, ribarnicu. Svježina će Vas pratiti na svakom koraku. A nakon ture i sami ćete se osjećati svježije.



Vođena tura po gradu s naglaskom na kuhinji i promjenama od rimskih vremena preko srednjeg vijeka do danas; posjet Saloni i Trogiru; kuharska radionica – kombiniranje svih stečenih znanja, učenje i praksa.

Aranžman je moguće realizirati u trajanju od tri do pet dana. Okvirni program aktivnosti za petodnevni aranžman obuhvaća: 1. dan dolazak i upoznavanje; 2. dan odlazak na tržnicu, u ribarnicu i vođena tura po gradu Splitu; 3. dan posjet Saloni i Trogiru; 4. dan kuharska radionica; 5. dan odlazak. Aranžman se može realizirati tijekom cijele godine za grupe od minimalno dvije osobe. Smještaj je moguć u hotelu s tri, četiri ili pet zvjezdica dok je prijevoz moguć našim kombi vozilima ili busom. Stručno vođenje moguće je na engleskom jeziku, a na upit i na drugim jezicima. Svi navedeni podaci su okvirni i nisu obvezujući, organizatoru se obratite za izradu konačne ponude.

BRODSKIM KORAKOM JUŽNIM HORIZONTIMA

U ovom slavnom tjednu okružit će vas prirodnim blagodatima južnih krajeva počevši od južnih uvala najsunčanijeg otoka Hvara do divljina otoka sa sjeverne strane uz pogled na biokovski masiv, a sve to popraćeno gastronomskim delicijama juga.

Put se nastavlja s blagodatima južnih krajeva i to posjetom dolini Neretve koja sama priča svoju bajku iz tradicionalne lađe, s okusima brodeta od jegulje i žaba i starim zanimanjem pletenja ševara.

Neretva je rijeka s dva ušća, s pješčanom plažom i kupanjem u moru i rijeci istovremeno (kajterski raj). Nordijskim hodanjem proživjet ćete jednu edukativnu i nadasve korisnu šetnju panoramskom stazom podno Rilića od Gradca do Zaostroga uz posjet samostanu u Zaostrogu koji krije blago ovoga kraja. Degustacija autohtone sorte maslinovog ulja oblice uz edukativni posjet uljari u kojoj se vrši prerada ploda. Planinarenje na vrhu Paškal iznad Gradca uz čuvenu crkvicu Sv. Paškala iz XVII.stoljeća i lagano hodanje do Vrisja, čuvar Gradca s istoka, dio Grabovice koji okončava naš Rilić.

Putovanje brodom obalama Hvara sa sjeverne i južne strane, upoznavanje neretvanskog kraja u tradicionalnoj lađi i posjet muzeju Narona; upoznavanje ljekovitosti lokalnog bilja nordijskim korakom; planinarenje iznad Gradca



Aranžman je moguće realizirati u trajanju od sedam dana.

Okvirni program aktivnosti za sedmodnevni aranžman obuhvaća: 1. dan južne uvale Hvara; 2. dan River safari ; 3. dan sjeverne uvale Hvara; 4. dan nordijsko hodanje Gradac – Zaostrog; 5. dan ušće Neretve; 6. dan lagano planinarenje na Paškal iznad Gradca; 7. dan Vrisje iznad Gradca.

Aranžman se može realizirati u periodu od 1. travnja do 5. studenog za grupe od dvije do dvanaest osoba. Smještaj je moguć u privatnom smještaju ili u hotelu s tri ili četiri zvjezdice, dok je prijevoz u našoj organizaciji. Stručno vođenje moguće je na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, a na upit i na ostalim jezicima. Svi navedeni podaci su okvirni i nisu obvezujući a organizatoru se obratite za izradu konačne ponude.

GUSARSKA NOĆ U KANJONU CETINE

Stoljetna gusarska tradicija i danas je živa na ulicama Omiša. Prepustite se događajima i dopustite da Vas zarobe omiški gusari dok uživate u vožnji rijekom Cetinom, jer ono što slijedi nikada nećete zaboraviti. Gusarska gozba u restoranu Kaštil Slanica doslovno će Vas vratiti u neka prošla vremena. Isprobat ćete sve, od jela sa stine i mora do jela iz rijeke u kojima su stoljećima uživali nadaleko poznati omiški gusari. A kada konačno gozba bude gotova, poželjet ćete i sami postati gusarom i uživati ovako skoro svaki dan.



Doživite i drugu stranu omiških gusara uz zabavu s gusarima; gusarska gozba u restoranu i jela iz gusarske prošlosti.

Aranžman je moguće realizirati u trajanju od jednog do tri dana. Okvirni program aktivnosti za trodnevni aranžman obuhvaća: 1. dan Omiš; 2. dan izlet Gusarska noć u kanjonu rijeke Cetine; 3. dan odlazak iz destinacije Omiš.

Aranžman se može realizirati u periodu od travnja do studenog za grupe od 15 do 200 osoba. Smještaj je moguć u pansionu Radmanove mlinice s tri zvjezdice, kao i u hotelskom s tri ili četiri zvjezdice te u privatnom smještaju s tri zvjezdice. Prijevoz je u vlastitom aranžmanu pri dolasku i odlasku iz destinacije, dok je prijevoz u destinaciji moguć u vlastitom aranžmanu ili u organizaciji agencije. Stručno vođenje moguće je na engleskom, njemačkom, talijanskom i ruskom jeziku, a na upit i na drugim jezicima. Svi navedeni podaci su okvirni i nisu obvezujući a organizatoru se obratite za izradu konačne ponude.

A na Discover Central Dalmatia portalu, možete naći više od stotinu tematskih programa ovakvog tipa. Ako se odlučite na neke od ovih sjajnih programa, vjerujemo da ćete se vratiti kući bogatiji za naramak sjajnih iskustava koje ste doživjeli na domaćem terenu.

Bolje ne može!

Fotografije i aranžmani programa preuzeti: www.dalmatia.hr/discover/hr

Foto: Tz Splitsko – dalmatinske županije

www.dalmatia.hr