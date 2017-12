Za Hvar nikada nije prerano! Specijalne ponude Sunčani Hvar hotela!

REZERVIRAJTE NA VRIJEME VAŠ ODMOR IZ SNOVA, čelni ljudi hotela „Sunčani Hvar“ pobrinuli su se da Vaše snove pretoče u stvarnost! Naime, ukoliko do 28. veljače 2018. rezervirate svoj smještaj (minimalno 4 dana boravka) u nekom od atraktivnih hotelskih objekata koji pripadaju njihovu lancu, ostvarujete popust od 15 do 20%!

OSIGURAJTE SVOJE MJESTO POD SUNCEM – ONIM HVARSKIM! Ako vam se učini da je rezervirati smještaj već u siječnju ili veljači prerano, dozvolite da vas upoznamo s nekoliko prednosti ranog bookinga – pored, naravno, njegove veće ekonomičnosti. Dovoljno se sjetiti ljetnih gužvi kada se gosti otimaju, kako za ljepšu sobu, tako i za mjesto za guštanje u kavici na čuvenoj hvarskoj rivi – ondje uistinu nikada ne znate tko će, skriven iza velikih naočala ili pak šešira sa širokim obodom, ispijati svoj cappuccino na stolu do vašeg! Nije li divno znati da se možete opustiti jer ste svoje mjesto u domaćem Saint-Tropezu osigurali na vrijeme, a pomisao na vrhunski odmor u samo vašem komadiću Mediterana, veselit će vas kroz frenetičnu svakodnevnicu i dnevne obaveze!

ŠIROKA LEPEZA SUNČANI HVAR HOTELA ponudit će ponešto za svačiji ukus, ovog puta po još ugodnijim cijenama. Ubrajate li se u prave romantike, odlučite se za idiličnu Adrianu koja u svojoj ponudi ima i pakete za mladence te romantičan odmor udvoje, a želite li hotel s daškom tradicije, svidjet će vam se najstariji hvarski hotel na elitnoj lokaciji gradske Pjace – ikonički Palace!

Ako ste pak više za nešto chic i moderno, opredijelite se za šarmantnu Rivu sa čijih će vas zidova „gledati“ najveće zvijezde velikog platna, poput James Deana, Audrey Hepburn i Brigitte Bardot, a sjajnom dojmu ovog hotela „u epicentru svih mondenih zbivanja“ – uz samu obalu u povijesnoj jezgri grada, doprinose i jarke boje interijera te pogled na obližnje luksuzne jahte i Paklinske otoke!

Ni veličanstvenoj Amfori i Pharosu – zahvaljujući raskošnim detaljima poput kaskadnog bazena koji ljepotom oduzima dah, ili pak otmjenog predvorja koje kao da je ujedno i stjecište različitih kultura i energije koju unose gosti sa svih kantuna balote zemaljske – ne nedostaje holivudskog glamura i elegancije, poput one iz filmova o James Bondu. Opredijelite li se već sada za neki od ovih hotela, ostvarit ćete 15% popusta na svoj boravak, a rani booking hotela Villa Dalmacija i Delfin donijet će vam čak 20% popusta.

NE ZABORAVITE NA PRIJEVOZ. U Sunčani Hvar lancu hotela misle uistinu na sve – želite li brzo i ugodno stići na svoje odabrano hvarsko odredište, ne zaboravite da su vam na raspolaganju usluge VIP i standardnog transfera – prva usluga na raspolaganju vam je od 00-24h, dok u drugoj organizirano koristite redovne trajektne i katamaranske linije. Naposljetku – nije li divno znati da će se vaši ljubazni domaćini pobrinuti za vas od samog trenutka slijetanja u splitsku zračnu luku? Vjerujte našem oštrom turističkom oku i rezervirajte vaš smještaj i prijevoz na vrijeme – za Hvar nikada nije prerano!

