Posjetite promociju kulturne baštine i turističke ponude Međimurja u Zagrebu

„Ljubav se ne trži niti ne kupuje“…

Već ju otvorenim srcem Međimurje daruje!

U organizaciji TZ Međimurja i Međimurske županije u suradnji s DMC Etno Art Travel agencijom u veljači – mjesecu ljubavi, a povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine, od 9. do 13. veljače, održat će se promocija kulturne baštine i turističke ponude Međimurja u Hrvatskoj kući – Materina priča, tradicijski uređenom izložbenom prostoru u Preradovićevoj 31 u Zagrebu, pod nazivom – „Ljubav se ne trži niti ne kupuje“… Već ju otvorenim srcem Međimurje daruje!

„Ljubav se ne trži niti ne kupuje“- jedinstveni je događaj u trajanju od pet dana, kako bi stručna javnost i svi ljubitelji kulture i tradicije spoznali potencijal Međimurja i njezine raznolike ponude.

Sam pojam kulturne baštine vezan je uz pojam kulturnog turizma kao jedan od najsnažnijih resursa, te osim što ona daje autentičnost destinaciji, čini ju prepoznatljivom i drukčijom i upravo na tome se temelji konkurentska prednost u odnosu prema drugim destinacijama.

„Danas je kultura komercijalan “proizvod” koji se nudi turistima koji traže odmor, iskustvo i doživljaj, dok je baština ta koja u najvećoj mogućoj mjeri u funkciji turizma može pružiti maksimalne ekonomske efekte. Kultura i baština važni su čimbenici za održivi razvoj jer pridonose produženju turističke sezone, kao i povećanju svijesti turista i lokalne zajednice o očuvanju i zaštiti naših bogatih resursa.

Kultura osim što uključuje duhovnu razinu – norme i vrijednosti, uključuje i materijalnu razinu – proizvod čovjekova ponašanja, djelovanja te načina života. Stoga je posebno važno da našim mlađim naraštajima, kao i domaćim i inozemnim turistima predstavimo tu bogatu materijalnu i nematerijalnu povijesnu, estetsku, znanstvenu, etnološku i antropološku vrijednost naše međimurske kulture. Upravo kroz promociju i prenošenje znanja, vještina i usmene tradicije s generacije na generaciju kroz zabavno i edukativno iskustvo, mnogobrojne skupine gostiju doživjet će je u potpunosti u interakciji s našom bogatom prirodom.“ – kazala je Tatjana Martinjaš, voditeljica DMC Etno Art Travel agencije.

Na ovogodišnjoj promociji predstavit će se više od 50 – ak izlagača i predavača iz Međimurja, a svoja vrata za stručnu javnost otvaraju 9. veljače u 14:00 sati.

Na predstavljanje turističkih potencijala Međimurja dobrodošla je stručna javnost, predstavnici ministarstava, veleposlanstva i diplomatskih predstavništva, predstavnici turističkih i marketinških agencija, predstavnici zajednice kulturnog turizma pri HGK, turistički voditelji i pratitelji, mediji, umirovljenici, roditelji i djeca, predškolske i školske ustanove, ali i svi drugi zaljubljenici u kulturu i prirodu, bilo da dolaze zbog profesionalnih, edukativnih ili informativnih razloga. Mnogobrojni prisutni izlagači i predavači predstavit će svoje turističke potencijale, koji su kroz sve ove godine potvrdili kvalitetu svojih proizvoda i usluga upravo kod mnogobrojnih posjetitelja na samoj destinaciji.

Nakon Zagreba, nastavak promocije i izložbe kulturne baštine i turističke ponude Međimurja nastavit će se u restoranu Međimurski dvori (http://www.medjimurski-dvori.hr/ ) u Lopatincu. Izložba se otvara 17. veljače u 11.00 sati, a moći će se razgledati svaki vikend do 25. ožujka, subotom od 11.00 do 22.00 sata te nedjeljom od 11.00 do 20.00 sati.

Više informacija o našoj destinacijskoj menadžment kompaniji i programima koje nudimo za sve dobne strukture u našem bogatom Međimurju, slobodno pogledajte na linku: www.etnoart-travel.com/hr

Izvor: DMC Etno Art Travel