Gdje skijati u ožujku ?

Izbor od tri najbolja skijališta smo donijeli vodeći se s nekoliko parametara. Prvi je da je dovoljno visoko da snijeg bude dobre kvalitete, znači ne prejuhast. Drugi je da nije baš toliko razvikano skijalište tako da niti vikendom nema gužve i treći je da je skijalište ugodno, mada sva skijališta su lijepa.

1) Turracherhöhe – fino i dobro skijalište ne daleko od nas. Na granici Koruške i Štajerske na 1763.m nadmorske visine se smjestio Turrach. Snijeg je garantiran, a kvaliteta bolja nego na nižim skijalištima u ovo doba sezone. Žičare vode do 2.205.m. Ima 42 km.staza što je sasvim dovoljno za vikend. 14 žičara rade do četiri sata po podne. Za bordere ima snow i fun park. Posebno je atraktivan Nocky Flitzer – Alpski roller coaster. Atraktivno spuštanje po tračnicama za sve dobi je otvoreno čitave godine. Vizurom dominira alpsko jezero koje zimi bude zamrznuto i jedan od najboljih hotela u Austriji i Alpama – hotel Hochschoeber. Na skijalištu postoji jedinstvena besplatna ponuda za one koji su smješteni u mjestu. Slope Butler koji čini sve kako bi razmazio goste. Skijalište je udaljeno tri i pol sata vožnje od Zagreba. Ako se ide preko Klagenfurta može se izbjeći plaćanje vinjete i tunela u Austriji. Smještaj na Turrachu potražite na booking.com

2) Heiligenblut – još jedno dobro skijalište u Austriji. Pogled na Grossglockner je glavni promidžbeni magnet. Mjesto je u podnožju najvišeg austrijskog vrha (3798 m). Osim skijanja u ponudi su različiti programi: planinarenje, penjanje po ledenim vodopadima, noćno planinarenje uz gledanja i učenje o zvijezdama, skijanje van pista s vodičem, treking u dolinu Fleiss s Park Rangerom i na kraju skijanje. 55 km staza i 12 modernih žičara, Freeride sektor i rute van staza te mnogo kvalitetnog snijega garantiraju dobar skijaški vikend. Osim skijanja u mjestu je i ponešto kulturne ponude. U trećem stoljeću prije nove ere ovaj kraj su naselili Kelti – Tauriscani po koji se i danas zovu planine Tauern ili Ture. Crkva „Svete krvi“ (Heiligen Bluet) je mjesto hodočašća od trinaestog stoljeća. Skijalište je udaljeno od Zagreba oko 4 sata vožnjepreko Villacha. Smještaj u Heiligenblutu potražite na booking.com

3) Tarvisio – najbliže od ova tri skijališta se nalazi uz samu tromeđu Austrije, Slovenije i Italije. Mjesto je bilo poznato kao švercerski centar gdje su se kupovale kožne jakne i cipele. Tržnica postoji i danas iako mi se čini da je slabo posjećena. Samo skijalište je dobro i ima nekoliko prednosti pred ostalima u regiji. Ovdje gotovo nikad nema gužve jer svi jure u Nassfeld i neka tako ostane. Staza Di Prampero na kojoj se povremeno vozi ženski spust je vrhunska i uvijek dobro uređena četiri kilometara duga. Čak 1000 metara visinske razlike je jedinstveno za ovaj dio Alpa. 11. žičara i 25 km staza uz odličnu hranu i jeftin smještaj čni Tarvisio dobrim izborom za vikend. Selo Mt.Lussarikoje se nalazi na vrhu pri gornjoj stanici istoimene žičare je jedno od najljepših u Alpama. U selu se može spavati i jesti. Odlične gostionice nude domaću kuhinju – spoj talijanskih i slovenskih jela. Meni najdraža Da Jure zna imati vrhunske špagete sa škampima i dobar izbor vina iz pokrajine Collio. Specifičnost skijališta je da se ski karte kupuju na sate pa si svatko odabere koliko želi skijati i platiti. Od Zagreba je Tarvisio udaljen tri sata vožnje preko Kranjske Gore pa se ne plača tunel i vinjeta u Austriji. Smještaj u Tarvisiu potražite na booking.com.

Ove sezone ima puno snijega i skijališta će biti otvorena do kraja travnja, tako da treba iskoristiti duge dane, puno sunca s južne strane Alpa te provesti još pokoji vikend na snijegu jer ništa nema ljepše od skijanja.

