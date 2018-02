VALENTINOVO U ANTIKVARIJATU STUDIO – O LJUBAVI I OSTALIM SITNICAMA!

Često se kaže kako je ljubav centralna tema i stalna preokupacija koja se krije iza svih najvećih postignuća ljudskog roda. O tome nam svjedoči i popularnost Valentinova, čije je obilježavanje preživjelo još od mračnog srednjeg vijeka. O ljubavi su napisane brojne knjige, otpjevano tisuću pjesama, predmet je gotovo svake znanstvene discipline, no i dalje slika o ljubavi nije cjelovita. Pitanje što je zapravo ljubav i dalje ostaje neodgovoreno. Kakav se to mehanizam krije iza ljubavi, koji potiče toliku poetičnost, i kako se toliko uvukla u naše umove, srca i duše da prožima gotovo svaki aspekt ljudske mašte?

Kroz povijest je ljubav, kao uglavnom predmet poezije i filozofije, bila mistificirana i uzdignuta do razina božanskog. Aristotel ju je prozvao božanskim ludilom, Shakespeare ju je proglasio slijepom, a čak je i Lao Tsu prije par tisuća godina zaključio kako je upravo ljubav od svih strasti najgora, jer simultano napada mozak, srce i osjetila. Danas, u dobu koje pati od demistifikacije gotovo svega, na ljubav se više ne gleda kao na nadnaravnu silu koja nas obuzme nespremne. Moderne znanosti, poput biologije i psihologije daju nam potpuno nov uvid u ljubav, koja više nije Kupidova strelica koja te magično pogodi, pa te odjednom obuzme ljubavni žar, već se ljubav smatra svjesnom odlukom pojedinca, i to odlukom koja se donosi svaki dan iznova.

Psihološka nastojanja da rasvijetle problematiku ljubavi u okviru ljudskog ponašanja i ljudskih potreba, rezultirala su stotinama takozvanih self help bestellera godišnje. Naslovi poput Muškarci su s Marsa, žene su s Venere, Mars i Venera uvijek zajedno, Kako voljeti i biti voljen, Naći se i ostati zajedno, Zašto muškarci žele samo seks, a žene sanjaju o ljubavi, pa čak i 10 gluposti kojima si muškarci mogu upropastiti život popunjavaju police gotovo svake knjižare. Imali predrasude prema takvim naslovima ili ne, svaka od tih knjiga ozbiljnim pristupom, ali često i humorističnim stilom (kako vidimo i iz samih naslova) analiziraju muško-ženske odnose, razbijaju mitove i predrasude o istima, pokušavaju pronaći formulu za dug i uspješan odnos. Jedna od takvih knjiga je i knjiga Srce moje i tvoje u ljubavi stoje autora Majde Rijavec i Dubravke Miljković odlična je psihologija ljubavi. Bilo da se radi o već postojećoj ljubavi koja tijekom vremena mijenja svoje lice, pa se pretvara u prijateljstvo ili dosadu, ili o nedostatku ljubavi koji danas muči tolike mlade ljude, u braku i izvan njega, s djecom ili bez djece – sve je to, i još mnogo više od toga, stručno i duhovito, znanstveno utemeljeno i lepršavo, opisano u ovoj knjizi, rekla je cijenjena hrvatska psihologinja Marijana Krizmanić o ovoj knjizi. Marijana Krizmanić mnogima je poznata kao autorica više popularnih self help naslova, među kojima je i knjiga U ljubavi i bez nje. U knjizi autorica objašnjava što je bitno za kvalitetan i zdrav ljubavni odnos te nas savjetuje kako izbjeći odnose u kojima nas čeka samo gorčina i usamljenost. A upravo to je jedan od glavnih ljubavnih problema današnjice.

Koliko god zanimljive bile teorije moderne psihologije, one ipak nisu dovoljne da objasne puninu ljubavi, smatraju broji duhovni vođe diljem svijeta, naglašavajući duhovnu dimenziju ljubavi koju, ako njih pitate, znanost zanemaruje, a teologija ju je krivo protumačila. Ljubav koju oni zagovaraju je nesebična ljubav koja proizlazi iz Jedinstva koji je ujedno i izvor svega što postoji. Samo takva ljubav nas može osloboditi i u potpunosti ispuniti. Jedan od najvećih duhovnih gurua 20. stoljeća, Deepak Chopra, u svojoj knjizi Put do ljubavi ističe kako se do ljubavi može doći kroz sedam stupnjeva: privlačnost, zaslijepljenost, udvaranje, intimnost, predanost, strast i ekstazu. Knjiga je zanimljiv spoj mudrosti, znanstvenih istraživanja i autorovog iskustva. U pričama iz svakodnevnoga života možemo prepoznati prepreke na koje i sami nailazimo na putu do sreće, kao i naučiti kako prevladati te prepreke i povećati ulogu duhovnosti u svojem životu. Knjiga je ispunjena filozofijom, nadahnućem i praktičnim vježbama te pokreće najsloženije od svih područja života – ljudsko srce. Ako ste više praktične prirode, ljubavni sklad možete postići i drevnom kineskom vještinom – feng shuijem. Knjiga Feng shui za ljubav, autor Lillian Too, stručnjak za feng shui svjetskog glasa, u ovoj vam knjizi otkriva 168 načina kojima možete osnažiti i osvježiti svoje postojeće veze i ostvariti nove. Ovdje su raznovrsni jednostavni postupci i zahvati, od uporabe drevnih kineskih ljubavnih simbola do primjene boje za aktiviranje jugoistočnog aspekta vašeg doma, koji će vam pomoći maksimalno povećati ljubavni potencijal.

Jedna od najbitnijih aspekata romantične ljubavi je seksualnost, složili su se gotovo svi umjetnici, filozofi i znanstvenici. Stoga i ne čudi što su razni, bogato ilustrirani i detaljno obrađeni, seksualni priručnici popularni jednako kao i self help literatura. Ako želite začiniti ovo Valentinovo, Kama sutra za ljubavnike 21. stoljeća, Kama sutra, Tao ljubavi, Tantra – duhovnost ljubavi, Seks i mozak, Seks priručnik za ljubavnike, Super vrući seks, Ljubavnoga vrta čari samo su neki od naslova koji će vam pomoći u tome. Klasik poput Kama sutre neprestano doživljava nova izdanja i svojim shvaćanjem erotike kao svetosti, ljepote i užitka ne prestaje intrigirati modernog čitatelja na zapadu, kojem je, unatoč seksualnoj revoluciji, seks još uvijek manje-više tabu tema. Kultni priručnik Seksualne radosti – kako vješto voditi ljubav, tiskan još davne 1972. za sebe šaljivo kaže kako je neizostavna literatura u svakoj liječničkoj ordinaciji, a često se i propisuje na recept, jer je upravo on formula za dug i sretan brak kakvog svi priželjkuju. Priručnik je bio toliko popularan da je 2008. godine doživio reizdanje na engleskom jeziku.

Kada se radi o ljubavi, inovativnosti i rješenjima kraja gotovo da i nema. Pa tako svoju ljubav možete izraziti i hranom. Opće je poznata narodna mudrost koja kaže kako ljubav ide kroz želudac, pa stoga ne čudi popularnost Kuharice ljubavi. No, nemojte očajavati ako ste među onima koji ne znaju kuhati. Ljubavi svog života uvijek možete pripraviti neki od magičnih ljubavnih napitaka čiji recept možete pronaći u nekoj od brojnih knjiga o ljubavnoj magiji. A ukoliko neprestano nailazite na onog krivog ili onu krivu, knjige o ljubavnom horoskopu su tu da prema datumu rođenja pronađu vašu srodnu dušu, mjesto da tako bitnu stvar prepustite pukoj slučajnosti ili vlastitoj procjeni koja očito ne funkcionira.

Svim zaljubljenima, i onima koji to nisu, ekipa antikvarijata Studio želi sretno Valentinovo! Provedite ga u najboljem društvu – uz knjigu, naravno!

