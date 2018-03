Piše: Vlado Šestan

Baloni u Kapadokiji su jedan od najboljih doživljaja u Turskoj. Bez obzira imate li iskustva leta s balonom ili ne, sve je vrlo jednostavno.

Buđenje je prije zore po mraku jer je najbolji doživljaj dočekati zoru u balonu. Tijekom pune sezone bude više dnevnih polazaka balona. To znači da dnevno bude u zraku više od dvije tisuće ljudi. Ta brojka govori o sigurnosti. Kompanije, kojih ima jako puno, brinu o sigurnosti. Prije leta se prođu kratka uputstva o tome kako se ponašati za vrijeme leta i spuštanja te u slučaju nezgode. Organizatori daju doručak prije leta na mjestu okupljanja. Cijena ima različitih te o visini cijene ovisi nivo usluge. Bazična cijena je 100$ po osobi i uključuje transfer od hotela, pecivo i kavu te mjesto u košari balona u koju stane max. 28 ljudi. Let traje oko 45 minuta. Što je cijena viša usluga je bogatija: let traže dulje (do sat i pol), doručak je bolji (neki ga nude i u samom balonu), košare su manje (mogu biti i samo za četiri osobe) i dojam je luksuzniji.

Sam let je stvarno nešto posebno. Uz povremeni huk vatre koja zagrijava zrak, balon klizi oko jedinstvenih geoloških formacija stijena Kapadokije. Krajolik mijenja boju kako izlazi sunce pa je doživljaj poput nekog crtića u kojem se prolijevaju kante boje po bijelom papiru. Baloni u Kapadokiji su doživljaj za kojeg vrijedi doći, rano se probuditi i moram priznati smrznuti na visini od 600 m. Treba biti i svjestan rizika vremena. Za jakog vjetra ili kiše baloni ne lete. Meni je uspjelo poletjeti tek treće jutro.

Za Kapadokiju su čuli mnogi putnici. Oni koji nisu bili, a žele, mogu potvrditi iskustvom od ove jeseni 2017. da je putovanje sigurno i da nema nikakvih sumnjivih situacija, agresije ili da se putnici osjećaju sigurno. Turista ima zapravo mnogo. Većinom su Azijati. Od Europskih jezika se čuje najviše Njemački pa Francuski.

Do Kapadokije se stiže avionom Turkisha preko Istanbula. Povratne karte su oko 300 E. Leti se na Nevsehir ili Kayseri. Od tamo je transfer 5 ili 10E po osobi do hotela u gradićima Goreme, Ortahisar, Urgup ili nekom drugom. Najbolja sezona je proljeće i jesen. Ljeti bude vruće i gužva, a zimi je hladno. Dobar smještaj je oko 50 E s doručkom po osobi.

Spavao sam tri noći u hotelu Dream,s Cave u mjestu Ortahisar. Goreme je središnje turističko mjesto u kojem je svaka kuća lokal ili trgovina. Ortahisar je mirnije, autohtonije mjesto u kojem se još živi normalnim životom. Vlasnik hotela je Rifat Sevdik, Sandžaklija koji govori lijepi arhaični jezik kojeg bi najlakše opisao kao Bosanski. Vrlo je uslužan i može organizirati sve aktivnosti, transfere te vožnju balonom.

