Piše: Vlado Šestan

Prošle jeseni sam pisao reportažu iz Bukurešta, koji me podsjetio na pticu Feniks koja se ponovo uzdiže iz pepela. Slično sam pomislio i pri posjeti Marseju. Prilikom svakog posjeta u zadnjih nekoliko godina grad izgleda sve bolje, modernije i uređenije.

Mnogo je godina Marsej pratio image opasnog lučkog grada. S pravom, jer se raznim etničkim skupinama, prvenstveno Alžircima i Korzikancima, nije moglo stati na kraj u borbi za vlast u gradu. Grad su zaobilazili svi koji bi došli u Provansu, no situacija se promijenila. Od kada je 2013. bio Europski grad kulture i doživio značajna ulaganja u infrastrukturu, javni prijevoz te kulturne sadržaje, Marsej je doslovno procvao. Ne samo vizualno, već se promijenila i svijest stanovnika o njemu. Upoznao sam nekoliko ljudi u gradu i svi se slažu u istom. Stanovnici su postali ponosni i kao da su ponovo otkrili ljepotu mjesta u kojem žive.

Od lučkih gradova na Mediteranu niti jedan se ne može pohvaliti takvom lukom za male brodove kao što je Vieux Port. Revitalizirani potez od bivših dokova prema spektakularnom muzeju MUCEM te dalje prema luci, pretvoren je u elegantnu četvrt u kojoj se nalaze prodajni centri, restorani, hoteli i zgrade sa skupim stanovima. Marsej je tako postao poželjno mjesto za život. Drugi najveći francuski grad, ponovo je našao svoje mjesto na turističkoj karti Mediterana.

Što vidjeti u Marseju?

Glavna atrakcija Marseja je grad sam za sebe. Dio grada oko luke, zatim stari dio na brdu Panier, pored La Vielle Charite te uz elegantnu ulicu uz more Corniche JFK pokazuju svu raznolikost kultura i povijesti. Najbolje je početi posjetom Bazilici Notre Dam de la Garde. Sagrađena u neobizantskom stilu na mjestu kapelice iz 13.stoljeća. Nadvila se nad gradom poput prave zaštitnice pomoraca. Pogled na grad i na more je jedinstven. Pruža se na sve strane te je informativan jer se lako dobije orijentacija gdje se što nalazi. Do vrha brda je najugodnije doći vlakićem Les petits trains koji stoji na Quai du Port. Cijena povratne karte je 8E za odrasle i 4E za djecu. Vožnja u jednom smjeru traje oko pola sata i prolazi zanimljivim dijelom grada.

Središte svega je Vieux Port – stara luka. Na prostoru na samom dnu zaljeva (Quai des Belges Market) se održava sve što je bitno za grad. Protestira se protiv ovoga ili onoga, slave se pobjede svetog kluba Olimpique Marseille (još s nostalgijom spominju Skoblara i Bokšića), a vikendom sluša nekog od brojnih uličnih svirača. Ujutro se ovdje kupuje riba direktno od ribara, poslijepodne se prodaje cvijeće, a navečer je puno šetača koji uživaju u lijepo osvijetljenom gradu. Posebno je atraktivna instalacija Normana Fostera – Miror ombriere koje poput ogromnog krovnog zrcala štiti od kiše i sunca. Gomila ljudi slika svoje odraze i mogu se naći zanimljive fotke na društvenim mrežama. Iz sredine tog dijela obale kreće jedna od glavnih ulica grada Le Canebiere. U blizini je i Opera de Marseille oko koje je zgodna četvrt malih trgovina i lokala, s raznolikom ponudom etničkih kuhinja.

Od muzeja treba posjetiti MUCEM – Musee des Civilisations de l,Europe et de la Mediteranee. Stalna izložba je s temom povijesti i razvoja mediteranskih kultura i civilizacije. Ulaz je 9,5 E. Često se organiziraju i značajne izložbe, što MUCEM postavlja na prvo mjesto najvažnijih muzeja Južne Francuske. Moguće je i proći dijelom zgrade do vrha s kojeg vodi pješački most do utvrde Le Fort Saint Jean. Lijepi park se nalazi s druge strane zaljeva oko Palais des congres du Pharo.

Od modernih zdanja, najspektakularniji je novi stadion Velodrom poznatog kluba Olimpique Marseill koji ima status božanskog entiteta baš kao i hajduk u Dalmaciji. Oko stadiona je sagrađen novi šoping centar te brojni sadržaji i luksuzni stanovi i hoteli. Nalazi se u Boulevard Michelet.

Marsej je na moru, pa naravno ima i nekoliko vrlo popularnih plaža. Mala i ekskluzivna je Anse des Catalans blizu samog centra. Dalje uz ulicu Corniche JFK, u dužini od tridesetak kilometara se nalaze i brojne druge uređene plaže za kupanje te razni javni sportski tereni i parkovi. Na samom kraju je šarmantno mjestašce Des Goudes u kojem se mogu naći odlični restorani s morskim delicijama koje drže obitelji ribara pa se može tvrditi da hrana stiže direktno iz mora na stol. Iza mjesta počinje nacionalni park des Calangues koji se proteže do Cassisa.

Preko puta grad se nalazi nekoliko otoka koji su vrlo popularni za kupanje ljeti. Najpoznatiji je Ile d,If na kojem se nalazi utvrda u kojoj je prema romanu bio zatočen Grof Monte Kristo.

Što pojesti ? Odogovor je jednostavan – Bouillabaisse. Najpoznatija i najbolja juha s morskim plodovima na Mediteranu. Ona prava je od biranih i skupih vrsta riba. Jeli su je samo bogataši. U restoranima može biti do 50 E. Jeftinije verzije su od svega što je iz mora, i nimalo lošije. Služi se s kruhom, češnjakom i putrom.

Ako želite boraviti u Marseju i raditi dnevne izlete u okolicu onda su za preporuku izleti u Aix de Provence vlakom te Cassis i Saint Cyr sur Mer autobusom. Javni prijevoz je vrlo dobar, a i bolje rješenje od automobila jer je parking vrlo skup i teško ga je naći u sezoni. Marsej svakako zaslužuje boravak od nekoliko dana.

