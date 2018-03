Piše: Vlado Šestan, Travel Advisor.eu

Najjeftinije karte često imaju i onaj dio koji se zanemari prilikom kupnje. To je dugo čekanje na aerodromu između letova. Putnici pređu preko toga ne razmišljajući koliko će potrošiti prilikom višesatnog čekanja. Na hranu i piće, šoping iz dosade ili internet potro si se više nego je planirano. Da, nemaju svi aerodromi internet tj. i oni koji imaju free WiFi ne garantiraju da je brz i pouzdan.

Drugi faktor koji se zanemaruje je da se zbog neprimjetne uštede može izgubiti vrijeme. Par sati, pola dana ili noć na štetu samog putovanja koje ne traje uvijek više tjedana. Nitko ne voli duga čekanja, pogotovo ako je aerodrom s vrlo bazičnom ponudom.

Neki aerodromi nude besplatne razglede i to je svakako veliki plus jer možda ne bi posjetili taj grad. No, kako si pomoći ako toga nema?

Kako preživjeti duga čekanja na aerodromima ?

Najbolja je opcija izaći u grad. Ako vam dopušta putovnica, viza i ako je dovoljno vremena, odlazak u grad spašava doživljaj. Neki od poznatijih i većih aerodroma nude izlete:

Singapore Changi International – Šalter Free Singapore Tours se nalazi između terminala 2 i 3. Dnevno je na programu 6 polazaka. Ture traju po dva i pol sata, što znači da je layover od pet i pol sati dovoljan.

Seoul Incheon Airport – Transit Tour šalteri se nalaze na prvom, drugom i trećem katu. Nudi se nekoliko tura u trajanju od jednog do pet sati. Može se rezervirati online unaprijed. Layover koji je duži tri sata od željene ture je dovoljan.

Hamad International – Doha – Ako doletite Qatarom i nastavljate put istom kompanijom možete posjetiti Doha City Tour desk. Nije potrebno rezervirati. Minimum layover je šest sati.

Istanbul Ataturk International – za putnike Turkish Airlines je organiziran izlet u grad. Na šalteru Hotel Desk koji se nalazi u International Arrivals dijelu se treba prijaviti najmanje pola sata prije početka ture. Za one koji čekaju šest ili više sati ovo je idealna opcija.

Tokyo Narita Airport – Šalter se nalazi u Arrivals lobbyu na terminalima 1 i 2. Izleti traju tri sata, što znači da je potreban layover od pet ili više sati.

Ako vam se ne da na izlet ili nema te ponude, moj savjet bi bio da platite ulaznicu u business lounge. U neke se može ući ako posjedujete pravu kreditnu karticu, a za neke se plati ulaznica. Cijena je od 25 do 40 USD. Za taj se novac može neograničeno jesti i piti. To nije vrhunska restoranska hrana, no mnogi se prostori bitno popravljaju svojom ponudom hrane. Pogotovo na Istoku na putu prema Aziji.

U nekim loungeovima postoje i kupaonice, tuševi, kreveti, udobne su fotelje svuda te se putnici osjećaju sigurnije jer se ne može ući bez kontrole. Lounge ima svoj, puno bolji WiFI nego na aerodromu. Za boravak od nekih tri ili više sati se svakako isplati.

Zadnjih godina se nude razne vrste kabina za spavanje. Izgledaju klaustrofobično, možda i jesu, no ako je nekome potrebno to je dobra opcija. Uz neke aerodrome se nalaze i hoteli u kojima je moguće unajmiti sobe na određen broj sati, no za tu uslugu često treba proći granicu. Za više informacija pogledajte Sleeping Airports.

Na velikim svjetskim aerodromima je lako naći dobru ponudu. Problem je na onim manje bogatim i razvijenim. Za njih vrijede potpuno druge pripreme. Ponesite knjige (one od papira), dodatne baterije, dekice, dodatnu odjeću i sendviče. Mnogi aerodromi imaju radno vrijeme i sve se u neko doba zatvara. Ne znači da će vas izbaciti na ulicu, no osim vode u toaletima nema ništa drugo do jutra.

Najgori aerodromi su u Africi, a od europskih su čak tri grčka našla na listi.

Pripremite se na vrijeme pa će sve biti lakše. Ako nije velika ušteda izaberite karte s manje gubljenja vremena na aerodromima (osim ako to nije singapurski Changi).

Izvor: Travel Advisor – putovanja