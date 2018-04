Kad? 27.5.2018

Gdje: Staza XCO Banovo brdo kod odašiljača Belje

Kontinent vrije ovog proljeća brojnim sportskim aktivnostima i atrakcijama, a poznata krilatica u Zdravom tijelu Zdrav duh, dobit će svoju potvrdu uskoro u Baranji. Za nešto malo više od mjesec dana, ljupki predjeli Baranje postaju meka brdskog biciklizma kroz prestižan XCO Kup Hrvatske koju organizira BK Osijek 2010. Detalje o ovom događanju možete pronaći na njihovom Facebooku

KAKO I GDJE SE PRIJAVITI:

Prijave su moguće on-line putem obrasca na 99balona-timing.net ili na mail mail: bkosijek2010@gmail.com, do 25.05. do 23:59 sati.

Prijava postaje važeća tek po uplati startnine. Potvrdu uplate poslati na mail : bkosijek2010@gmail.com. Prilikom prijave, obavezno navesti i osobe u pratnji.

Na ovom dokumentu u PDF donosimo sve detalje prijavnice, pravilnika, mjesta i lokacije održavanja. Dokument je moguće printati kao i listati kursorom pri dnu stranice lijevo.

Prijave su moguće i na dan održavanja utrke. Za sve prijave nakon 25.05. u 23:59 sati, startnina

se uvećava za 100 %. Prijavljeni vozači se mogu odjaviti do 12:00 sati 26.05.2017., u protivnom

će se naplatiti startnina matičnom klubu vozača.

Za sve koji želite saznati više – XC – kralj brdskog biciklizma

Ako je atletika kraljica sportova, onda je XC kralj brdskog-biciklizma. To je najprestižnija, najraznolikija i najteža kategorija, ukoliko promatramo sa sportskog stajališta. Tome u prilog ide i činjenica da je za sada XC jedina brdsko-biciklistička disciplina na Olimpijadi a ujedno i jedan od novijih sportova na programu ljetnih Olimpijskih igara. Svoju premijeru XC je doživio davne 1996. u Atlanti. Nije to slučajno, Amerika je kolijevka brdskog-bicikla (MTB) pa je to u neku ruku predstavljalo priznanje popularnosti samog MTB-a. U to je doba MTB doživljavao veliki boom, te je zaslužan i za popularizaciju kompletnog biciklističkog sporta.

Vozač je kralj

Dobar XC vozač je ujedno dobar cestovnjak (izdržljivost), dobar penjač (eksplozivnost) i dobar spustaš “downhillaš” (tehnika i brzina). Zbog čega XC sasvim zasluženo osvaja titulu kralja disciplina brdskog-biciklizma. U tom visoko konkurentnom sportu uvijek ima vozača kojima ide nešto bolje na usponu, dok drugima na spustu, što doprinosi neizvjesnom rezultatu utrke. Prvo Svjetsko XC prvenstvo koje je UCI kao krovna biciklistička organizacija priznala bilo je 1990. već iduće godine vozio se prvi Svjetski kup. Samo za usporedbu u Zagrebu je održana prva XC utrka na Medvednici 1992. u organizaciji BBK Dinamo iz Zagreba. Prvi Hrvat koji je ušao u cilj te utrke bio je Olimpijac (cestovni) Vlado Fumić. Nekoliko godina kasnije i kod nas su počele kup utrke.

Staza

Gotovo uvijek se vozi po kružnoj stazi, dužina kruga ovisi o težini tj. konfiguraciji tla i visinskoj razlici a trajanje utrke je obično oko dva sata vožnje ili oko 20-30 km. Za dame staza je ista ali one voze nešto manje 10-20km. Dužina kruga može biti 5-8 km a start je grupni. Na nekim većim utrkama starta se tako da su u prvom redu oni brži sukladno nekim prijašnjim rezultatima. Na lokalnim weekend utrkama, slaganje u redove u startu ide po prijavama, što rezultira napeto/nezgodnim situacijama pri startu.

Općenito je start jako bitan, jer nakon start-ciljne linije širina state se sužava pa čak do širine da ima mjesta za samo jednog biciklistu. Tako da pozicija koja se zauzme na početku, teško se napreduje, obično uz veliki trud, i zbog toga je bitno da od samog početka zauzeti što bolju poziciju odmah. Na dužim krugovima postoje i po dvije zone okrijepe gdje natjecatelji mogu dobiti piće i prigodnu hranu koju pokupe u pokretu. Također MTB XC kao i sve MTB discipline se voze po svim vremenskim uvjetima, nema odgoda pri lošem vremenu. Najbliža varijanta sporta je XC Maraton koji je obično dužine 60-120 km i vozi se od točke do točke.

Bicikl i oprema

Osim bicikla natjecatelji koriste zaštitne kacige, biciklističke dresove, rukavice i cipele-šprinterice. U džepovima su im rezervne gume i alat a na biciklu imaju bidon za okrjepu. S istim okvirom kojim je krenuo mora završiti natjecanje. XC bicikl ima 29″ ili 27.5″ kotače upogonjenim sa 1-2 zupčanika naprijed i 10-11 straga. Okvir je najbitiniji dio svakog bicikla tako je potreban što lakši okvir ali mora podnijeti svu silu spuštanja po često zahtijevnim i brzim terenima.

Opremljen je prednjim amortizerom (do 100mm hoda) i terenskim gumama 1.5-2.0″. Težina im je 7-10 kg. U novije doba pojavom laganih bicikla s prednjim i zadnjim amortizerima, tvrdi “hardtail” okviri odlaze, polako ali sigurno u povijest. Tehnologija izrade okvira za MTB strašno brzo napreduje tako je karbon gotovo sasvim istisnuo aluminijum i titanijum. Cijene egzotičnih komponenti koje se slažu na takve bicikle vrtoglavo rastu obrnuto proporcionalno masi okvira, kotača ili drugih komponenata. Rijetko se zaboravlja da još uvijek barem kod XC, ipak je vozač, najbitnija karika. To nije slučaj u bratskoj kategoriji Downhill (MTB spust) gdje ipak tehničke specifikacije (hod amortizera) full-suspension bicikla (najčešće su) presudne za pobjedu.

Sad kad smo vas detaljno informirali, nema druge, već da se prijavite na ponuđenu prijavnicu, upišete čudesnu Baranju u svoj putni planer, opskrbite se dobrom kondicijom, još boljom voljom i na dva kotača se otisnete u avanturu otkrivanja vlastitih granica, kao i ljepota ovog dragulja istočne Hrvatske. Jer – proljeće je idealno vrijeme za biciklizam!

