Izvrsna gastro vijest stiže iz Siska! Prva halal kuharica sa preko 80 recepata tradicionalne i moderne kuhinje, dolazi nam iz grada na tri rijeke, a promocija prve hrvatske halal kuharice je 03.svibnja 2018 u hotelu Panonija u Sisku. Svi ste dobrodošli!

Pored razvijenog cikloturizma,brojnih urbanih i tradicijskih manifestacija, te atraktivne okolice prepune odličnih seoskih objekata, Sisak postaje i dom prve halal kuharice u Hrvatskoj, u kojoj će svi ljubitelji zdrave i uravnotežene prehrane moći pronaći nešto za sebe.

Koliko je važan odabir hrane kojom se hranimo?

Koliko svakodnevnoj obiteljskoj atmosferi pridonose raznoliki obroci pripremljeni s pažnjom i ljubavlju?

Potaknute ovakvim razmišljanjima, a s ciljem promidžbe halal prehrane i podizanja svijesti o njenoj važnosti, djevojke i žene okupljene kroz Vijeće žena MIZ Sisak „Nahla“ osmislile su i pripremile prvu halal kuharicu u Hrvatskoj, pod nazivom „Iz Nahline halal kuhinje“.

Izdavač kuharice je Centar za certificiranje halal kvalitete, a za predivne fotografije po kojima će kuharica postati prepoznatljiva, kao i za dizajn i prijelom, zaslužan je fotograf Midhat Mulabdić. Halal prehrana po svojim je karakteristikama u punoj suglasnosti sa suvremenim načelima pravilne prehrane, a to su: jesti zdravo, često, umjereno i raznovrsno.

Ovo je kuharica s preko osamdeset recepata tradicionalne i moderne kuhinje koje su autorice ili same osmislile ili ih obogatile svojim vlastitim idejama, a pečat njezinoj unikatnosti i vrijednosti dala su dvojica stručnih recenzenata, chef Goran Raguž i chef Nihad Mameledžija.

Kuharica „Iz Nahline halal kuhinje“, stiže iz Siska, grada srdačnih ljudi koji različitost uvijek doživljavaju kao bogatstvo. Prva halal kuharica također je i promocija Siska koji će se uz kuharicu spominjati na mnogim svjetskim Halal kongresima, a njena dvojezičnost omogućit će prelaženje granica i jezičnih barijera prilikom promocije i upotrebe.

Što su rekli recezenti o prvoj Halal kuharici?

U njoj možete naći širok izbor: od predjela do glavnih jela, od juha i tjestenina do ukusnih slastica, od okusa Orijenta do okusa Mediterana.

(Chef Nihad Mameledžija)

Rijetko kad sam pred sobom imao knjigu ove vrste koja me oduševila kako svojim izgledom tako i pristupom hrani i mojoj profesiji.

Rijetko kad su i izbor recepata i njihova imena bili ovako pametno osmišljeni.

(Chef Goran Raguž)

Ovom prilikom predstavljamo vam jedan recept, te vas pozivamo da se s ostalim receptima upoznate listajući „Iz Nahline halal kuhinje“. Vidimo se na promociji!

Turistička zajednica grada Siska

recepti, fotografije i plakat: Halal kuharica, preuzeto s TZG Sisak

Predstavljanje kuharice je otvoreno svim posjetiteljima i medijima. Dobrodošli u Sisak!