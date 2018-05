Izvrsna gastro vijest stigla je iz Siska! Prva halal kuharica sa preko 80 recepata tradicionalne i moderne kuhinje, dolazi nam iz grada na tri rijeke, a promocija prve hrvatske halal kuharice održala se u prepunoj dvorani u hotelu Panonija.,03.svibnja 2018.

Od tog datuma ovaj gastro unikat dostupan je u prodaji na slijedećim prodajnim mjestima:

– u knjižari Korzo (Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 12, Sisak)

– u Medžlisu IZ Sisak (Petrinjska ul. 64, Sisak)

– ili je možete naručiti e-mailom: nahla.sisak@gmail.com

Što možete naći u kuharici?

Ovo je kuharica s preko osamdeset recepata tradicionalne i moderne kuhinje koje su autorice ili same osmislile ili ih obogatile svojim vlastitim idejama, a pečat njezinoj unikatnosti i vrijednosti dala su dvojica stručnih recenzenata, chef Goran Raguž i chef Nihad Mameledžija.

Sisak – grad srdačnih ljudi, urban i suvremen grad koji pozdravlja različitosti, doživljavajući ih kao najveće bogatstvo

Što su rekli recezenti o prvoj Halal kuharici?

U njoj možete naći širok izbor: od predjela do glavnih jela, od juha i tjestenina do ukusnih slastica, od okusa Orijenta do okusa Mediterana. (Chef Nihad Mameledžija)

Rijetko kad sam pred sobom imao knjigu ove vrste koja me oduševila kako svojim izgledom tako i pristupom hrani i mojoj profesiji. (Chef Goran Raguž)

Požurite po svoj primjerak, i uživajte u raznovrsnim receptima jela koja (osim što su užitak za nepce), su savršeno prilagođeni potrebama modernog tempa današnjice.

Pored razvijenog cikloturizma,brojnih urbanih i tradicijskih manifestacija, te atraktivne okolice prepune odličnih seoskih objekata, Sisak je postao i dom prve halal kuharice u Hrvatskoj, u kojoj će svi ljubitelji zdrave i uravnotežene prehrane moći pronaći nešto za sebe.

fotografije: Midhat Mulabdić

Izvor objave: TZG Sisak