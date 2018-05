Jeste li znali da ukoliko odlučite upoznati ljepote i znamenitosti Karlovačke županije, na raspolaganju vam je gotovo 700 kilometara biciklističkih staza? U zdravom duhu, možete uživajući upoznati sve kutke županije, nizinsko Pokuplje, doline četiri karlovačke rijeke i brežuljkastu kršku visoravan Korduna, te gorsko-planinske krajeve Žumberačkog gorja, Petrove gore i Gorskog kotara.

foto: TZG Karlovac

Svaki će cikloturist, od povremenih korisnika bicikla do sportskih biciklista, pronaći stazu primjerenu svojem tjelesnom stanju i mogućnostima bicikla; cikolturističke rute duge su od 30-ak do preko stotinu kilometara, uz visinske razlike najviše i najniže točke puta od samo 25 pa do 580 metara. Rute uglavnom prate manje prometne lokalne ceste, a prolaze predivnim krajolicima i dotiču vrijednu kulturno-povijesnu baštinu.

Svaka ruta nudi svoj poseban doživljaj; neke slijede slikovite doline Kupe, Korane, Mrežnice ili Dobre, druge obale jezera Sabljaci ili Draganićkih ribnjaka, treće se uspinju šumovitim obroncima i livadnim proplancima Kapele i Kleka, Svete Gere i Lovića Prekriškog, Vinice i Piramide kod Draganića. Neke od staza prolaze zaštićenim predjelima Nacionalnog parka Plitvička jezera i Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje.



Korana, foto TZ Karlovačke županije

Uz ugodnu vožnju, biciklom možete obići renesansnu povijesnu jezgru Karlovca, srednjovjekovne gradine Dubovac, Novigrad na Dobri, Ozalj, Bosiljevo, Tounj, Modruš, Ogulin, Slunj, Drežnik i Cetingrad, brojne kurije, crkve i kapelice. Vozit ćete se i preko drevnih kamenih mostova na Dobri, Mrežnici, Toučnjici, ali i uz obnovljene mlinice Rastoka na slapovima Slunjčice.



foto: TZ Slunj

Uzduž ruta raznovrsna je ugostiteljska ponuda, od izbora hrane u brojnim restoranima do smještaja u hotelima, motelima, kampovima i kod obitelji koje iznajmljuju sobe. Na svojim rutama naći ćete trgovine i servise bicikala, a ljubaznost i uslužnost domaćina dodatna je pozivnica da dođete i doživite Karlovačku županiju kao cikloturist.

foto: TZG Karlovac

više detalja o ciklrutama možete naći na web stranici:

Dobrodošli, i ugodno se provezli ovim krajem na dvokotačnom ljubimcu!

