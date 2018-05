Sva blaga Zlatne doline..

Požeško slavonska županija, mjesto zlatne vinske kapljice, nekoć nazvana Valis Aurea, i danas ponosno opravdava taj rimski naziv čiji duh još obitava u njenim magičnim vinogradima ili po gradovima podno šumovitih ljupkih brda.

Vinske ceste u sklopu slavonskih puta, danas privlače brojne vinoljupce a poduzetnički duh u Zlatnoj dolini, polako se ali neizostavno širi putem kreiranja novih turističkih proizvoda. Od gastronomskih otkrića do brojnih opcija aktivnog odmora u savršenoj prirodi, donosimo neke od ključnih aduta za hitno uvrštenje u putni itinerer.

Gastronomadi– probajte slavonska stara jela u novim kombinacijama

Novost u ponudi Zlatne doline je i atraktivan program koji se održavao prvih 10 dana u svibnju a koji će postati atraktivan mamac za putnike i izletnike. Manifestacija Dani okusa zlatne Slavonije – 8 restorana nudila je gostima menije od 3-4 slijeda po cijeni od 75 kn a kako specijalitete koji su u ponudi tada, možete probati cijele godine, eto odlične prilike za degustaciju finih jela. Na taj način možete kušati tradicionalna jela u objektima nositeljima standarda Okusi Zlatne Slavonije.

Objekti koji su zadovoljili standard projekta Okusa zlatne Slavonije i koji nude atraktivne tradicionalne menije po standardima Okusa su:

Omanovac, Pakrac

Čiča Mata, Velika

Schon Blick, Vetovo

Stari fenjeri, Požega

Zlatni lug, Požega

Grgin dol, Požega

Vila Stanišić, Požega

Klas, Pleternica

Hotel Pakrac, Pakrac

Od jela koje možete probati u nositeljima Okusa zlatne Slavonije, izdvajamo paštetu od pastrve i svježe ulovljenu pastrvu na roštilju s domaćim krumpirima, ili izvrstan Fiš paprikaš i pohanog soma. Na meniju su i domaće sarme i tradicijski čobanac, kao i namazi s masti od crne slavonske svinje, prežgana juha ili podolac ispod peke. I prefine slastice.

Pojedini restorani otići će i korak dalje pa će vam ponuditi zanimljivu paletu okusa u kojima se more ljubi s Slavonijom. Uživajte u rižotu od vrganja s dimljenim kozicama i hobotnicom,ili junetinom obogaćenu crnim vinom i aromatiziranom palentom te se zasladite s kolačem od sira s kristalima karamele.

Želite li isprobati bogat winetasting, nemojte zaobići obaveznu podlogu koja upotpunjuje cijeli doživljaj. Kulen, kulenova seka, šunka, špek, kobasice, tradicionalni čuvari zaboravljenih okusa, svi sjajno pašu uz degustaciju vina u vinskim podrumima Zlatne doline, koja s ponosom broji tridesetak kvalitetnih vinara.

Biciklizam – novi turistički proizvod

Najnovija aktivnost kojoj se županija sve više prilagođava je Bike Hip and Hop – biciklistima prilagođeni puti kroz slavonska mjesta te kroz vinograde, od vinarije do vinarije. Ovaj program zamišljen je tako da vas proveze biciklima po prirodnim ljepotama, povijesnoj ostavštini, vinarijama i restoranima, no svatko može kreirati i vlastitu rutu shodno kondicijskim uvjetima, željama i mogućnostima. Sve to u ovakvom ambijentu:

Požeško – slavonska županija ponuditi će vam u poštenom omjeru brda i doline, sukladno svom novom brand sloganu, premrežena je atraktivnim biciklističkim turama koje se nalaze u pejzažu gotovo zapanjujuće ljepote.

Malo se koja europska destinacija može podičiti kombinacijom ovako lijepih vinograda na čijim rubovima su diskretno ponikle biciklističke staze, a najatraktivnija od njih kreće iz Pleternice. Iz Pleternice se možete uputiti u brdo, po cesti Ruža i vina.

Ruže međutim nisu posađene u dekorativne svrhe, već je razlog za njihovu sadnju i praktične naravi – ruže su indikatori bolesti koje prijete lozi. Na ružama se bolest pokaže 20-ak dana prije nego na lozi.

Vinogradi ovog područje nude poznate sorte vina: pinot bijeli i sivi, chardonnay, rajnski rizling, sauvignon, muškat, caberent sauvignon, cabernet franc , a daleko najpoznatija sorta – graševina. Po graševini se zove i glavni trg u Kutjevu – Trg graševine. A do glavnog vinogorja Kutjeva, možete također doći na dva kotača.

Ljubitelji djevičanske prirode, svoju oazu mogu portažiti u smaragdnom Geoparku prirode Papuk. Restoran u sklopu Geoparka prirode, također nudi tradicijske menije, a od aktivnog odmora na raspolaganju je šetnja, planinarenje i biciklizam.

Jako puno razloga je za doći i istražiti požešku dolinu, a možda bude samo jedan dovoljan da joj se zauvijek vraćate. Gostoprimstvo i toplina ljudi ovog kraja, novi inovativni okusi tradicijske gastronomije, zlatne kapljice vina i biciklističke ture skrojene po vašoj želji. Ima li bolje pozivnice za dolazak?

Više informacija:

www.tzzps.hr

Facebook fan page