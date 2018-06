Dana 6. i 7. srpnja, Daruvar postaje Rockabilly centar svijeta. Na dva dana vraćamo se u zlatnu glazbenu prošlost i budimo sjećanja, plešemo s rock&roll plesačima, gledamo i divimo se uglancanim oldtimerima, slušamo DJ-e i bendove uživo. Nastupaju: BOPPIN’B, BILLIE AND THE KIDS, MISSISSIPI QUEEN, JOHNNY AND HIS ROCKIN’ TUNES I PACIFIC BULLETS, DJ Šlapa, DJ Bronco, DJ Robert Mareković, i DJ Toni. Dođite, zaplešimo zajedno!

Nostalgija na najjače!

Festival će se održati u organizaciji Grada Daruvara, Turističke zajednice Daruvar – Papuk i Caffe bara Public. Pozivamo vas da uživate s nama u prvom Rockabilly festivalu TWO DAYS ROCKABILLY PLAYS u Daruvaru.

Elvis Presley, Buddy Holly, Roy Orbison Jerry Lee Lewis – zlatna imena Rockabillyja

Rockabilly je jedan od najstarijih pravaca rock glazbe koja je nastala 1950-ih godina prošlog stoljeća u SAD-u. Obnovu je doživio 1980-ih. Rockabilly je nastao na američkom Jugu, povezujući u sebi tradicije country glazbe, te rhythm and bluesa. Sam naziv je skovan iz prvog dijela naziva “rock and roll” i zadnjeg dijela naziva “hillbilly” – često na pogrdni način korištenog termina za stanovnike ruralnih brdskih područja na istoku i središnjem dijelu SAD. “Hillbilly” se na području glazbe često koristi kao naziv za tradicionalnije oblike američke country glazbe u kojima se odmjereniji i finiji utjecaji “gospodske” glazbe karakteristični za školovane glazbenike slabije ili nikako osjećaju: riječ je o glazbi koja se tipično izvodi uz violinu, bendžo, mandoline i gitare.

Glazbenici koji će 1950. godina pokrenuti novu vrst plesne glazbe odrasli su u državama juga SAD 1930.- ih i 1940.- ih godina, gdje su u to vrijeme – na osnovama foklorne glazbe – glazbeni sastavi stvarali i izvodili western swing i boogie-woogie glazbu. Glazbenici koji su odrastali uz takve zvuke – poput Elvisa Presleya, Buddya Hollya, Roya Orbisona i Jerrya Leeja Lewisa povezali su na inventivne načine “hillbilly” tradiciju glazbe sa r’n’b -om i drugim glazbenim utjecajima, koristeći električnu gitaru i druge mogućnosti “električne” glazbe.

Od hillbilly glazbe preuzeo je rockabilly prepoznatljiv ritam – živ i snažan u isto vrijeme. Country glazba tradicionalnijeg tipa – poput npr. Delmore Brothers popularnih 1940.-ih godina, kada se country uglavnom prepoznavao kao “hillbilly” – bila je osnova na kojoj su glazbenici s juga SAD-a rođeni sredinom 1930.- ih razvijali novi glazbeni izričaj: rockabilly.

Elvis Presley je najpoznatiji glazbenik ovog pravca, a on ga je ujedno i učinio slavnim. Imao je veoma veliki utjecaj na rock glazbu u tadašnje vrijeme – možda najjači upravo u prvom dijelu svoje karijere, tijekom 50-ih.

Rockabilly je u 1950.- ima povezan i sa stanovitim načinom odijevanja: muškarci često nose odijela, ili pak traperice uz kožne jakne ili kraće kapute, te motorističke čizme, naočale za sunce i frizure sa mnogo gela su više nego uobičajene; u ženskoj modi su česte hlače ili suknje sa visokim pojasom, pripijene haljine sa naglašenim strukom, suknje koje će se kod plesanja njihati uz tijelo i ovijati oko tijela kod okreta, cipele sa visokom petom, također niske tenisice, lakirani nokti, jača šminka i ukrasi za kosu.

Vratite se u prošlost, zaplešite u vječnim ritmovima bezvremenskog rocka, budite rockabilly zvijezda na 1 dan!

Više informacija na http://www.twodaysrockabillyplays.com, www.visitdaruvar.hr.

Vidimo se u Daruvaru 6. i 7. srpnja 2018. godine na Trgu kralja Tomislava!

