Spektakularna glazba i kino pod zvijezdama – samo dobre vibracije iz Šibenika

Dobra glazba je radost duše a koncerti na Trđavi sv.Mihovila su radost za sva čula.

Otvorena koncertna sezona na Tvrđavi sv. Mihovila

Dobar glas se očito daleko čuje jer je ove godine najavljeno uistinu impresivno kulturno ljeto na tvrđavama. Prebrojali smo ukupno 47 večernjih programa koji će se od lipnja do rujna održati na tvrđavama sv. Mihovila i Barone.

Neki od koncerata su već rasprodani, ulaznice za Bryana Ferryja planule su u samo 36 sati, rasprodani su nastupi Gibonnija i Massima. A od organizatora doznajemo da su blizu sold-out momenta i sa najavljenom, vrlo hvaljenom američkom kantautoricom LP. Ovogodišnju koncertnu sezonu otvorili su Urban & 4., a koncert je bio namijenjen članovima Kluba prijatelja šibenskih tvrđava.

Upravo njima, kao i posjetiteljima s važećom dnevnom ulaznicom, je namijenjen i niz besplatnih glazbenih i filmskih programa koji se odvijaju na Tvrđavi Barone kroz cijelo ljeto. Cijela priča proteže se na srpanj, kolovoz i rujan. Spomenimo da je godišnja članarina za Klub 50 kn, a da se prihodi usmjeravaju u obnovu šibenske spomeničke jezgre. Isplati se biti dio te priče.

Svoj koncert, pred punim gledalištem proteklog vikenda, održao je i Gibonni, a posjetitelje u lipnju još očekuje i slavljenički koncert Šibenske narodne glazbe koja obilježava 170 godina postojanja. U srpnju nastupaju The Frajle, Maksim Mrvica, Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

Doći će na svoje i ljubitelji baleta jer osmo izdanje Šibenskog plesnog festivala u istoj večeri dovodi balete Carmen i The Edge. Impozantna lista izvođača se nadopunjuje 25. srpnja nastupom američke kantautorice Laure Pergolizzi, poznatije kao LP. Jednoj od najzaposlenijih zvijezda europskog koncertnog ljeta ovo će biti prvi nastup u Hrvatskoj. Koncert otvara jedinstveni synth pop-rock Borisa Štoka, a za ples do jutra pod tribinama uz disco i house zadužen je DJ Ilija Rudman. Kraj srpnja obilježit će dva koncerta Massima. Zavodljive ljetne ritmove soula i bossa nove na Tvrđavu sv. Mihovila 2. kolovoza donosi Mario Biondi. Da bi večer na nogama potrajala dulje pobrinut će Alex Barck s Jazzanova DJ setom. Među poklonicima žanra s oduševljenjem je dočekana vijest da kraljica dance scene, Roisin Murphy, 14. kolovoza ponovo stiže u Hrvatsku, no ovog puta na lokaciju jedinstvenu poput nje same. Koncert na tvrđavi održati će legendarni Kruder & Dorfmeister u sklopu turneje kojom obilježavaju 25 godina postojanja te jedna od najboljih hrvatskih pjevačica Nina Badrić.

Popularni zagrebački radio Yammat FM za ljetno izdanje Yammatovog u Šibenik dovodi legendarne Pips Chips&Videoclips, Mayales i DJ Maminha u jednoj večeri.

U sklopu festivala Changer, koji se ove godine održava krajem kolovoza, nastupat će Jessie Ware, Inner Circle, Darko Rundek i Cargo orkestar. Pop ikona sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća , Bryan Ferry, najavljuje spektakl za 5. rujna na kojem se vraćamo u neka prošla vremena – uz ples koji nikad ne prestaje! Ovog ljeta na valovima dobrih vibracija stiže i veći broj posjetitelja, a iz Šibenika poručuju da su spremniji – no ikad!

Filmske večeri Srijedom po svijetu – na Tvrđavi Barone počinje ljetno kino pod zvijezdama

Nakon prve dvije, vrlo uspješne, sezone filmskog programa Srijedom po svijetu na Tvrđavi Barone došlo je vrijeme za treće izdanje koje čini kvalitativan iskorak.

Kao i prve dvije godine i ova godina ima svoj tematski nazivnik, a ove godine je to – ljubav. Međutim, to ne podrazumijeva šaroliku lepezu ljubavnih filmova već se radi o punokrvnim autorskim djelima. Svi filmovi prikazivani su na međunarodnim filmskim festivalima u Berlinu, Veneciji, Cannesu, Sundanceu, Locarnu, Rotterdamu, Munchenu, itd. na kojima su neki od njih osvojili najprestižnije nagrade.

Kakvi filmovi vas očekuju?

„Svi naslovi od strane su kritike jednoglasno pohvaljeni. Pri izboru filmova bilo mi je od iznimne važnosti da od kvalitete ne odstupam no pritom sam pazio da program bude ujednačen i atraktivan. Svaki film funkcionira kao cjelina, ali i kao dio zajedničke teme – ljubavi. Radnje filmova stoga su žanrovski raznolike od drame, socijalne drame koja je ujedno i slojevita studija južnoameričke države iz koje dolazi, dokumentarnih ostvarenja koja propitkuju današnje društvo i položaj pojedinca u njemu, napete drame iz kriminalnog miljea, obiteljske komične drame, te studije karaktera u metežu razvoda i kao osobita poslastica – trilera ubitačnog tempa i atmosfere.“ – izjavio je izbornik filmskog programa, Nikica Šupe. Ove godine broj filmova je povećan na deset iz razloga što je šibenska publika pokazala interes za svaku projekciju. Uz hrvatski, ide i engleski prijevod filmova što je preporuka Šibenčanima koji imaju goste ili prijatelje koji ne razumiju naš jezik, da provedu ugodnu i osvježavajuću srijedu na Baroneu. Sve projekcije su predviđene za 21,30 sati.

Donosimo raspored filmskih poslastica, dođite, smjestite se pod zvijezdama i uživajte!

Pronađite više informacija na slijećim linkovima:

Tvrđava svetog Mihovila

Tvrđava Barone

Visit Šibenik

dalmatiasibenik.hr

facebook.com/TouristBoardSibenik

instagram.com/lovesibenik