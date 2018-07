Glazbeno plesni spektakli čekaju vas ovog ljeta u Karlovcu

Vrhunski zvuci etno jazza i svjetski poznatih imena i fini kokteli uz salsu i renomirane DJ izvođače, najbolja su pozivnica za vikend provod u Karlovcu. Svakog petka daleko od mora ali blizu rijeke, Karlovac vam donosi neodoljiv dašak ljetne atmosfere uz koktele i chillout zabavu, a za one željne jedinstvenog etno jazz čarolije, u posebnom ambijentu dvorca, Karlovac je pripremio glazbenu poslasticu: 12. Međunarodni etno jazz festival sa svjetski poznatim imenima. Raspjevani i rasplesani Karlovac, poziva sve vas koji ste se veselili s nama proslavi karlovačkog rođendana, (posebno vas koji niste stigli na lipanjski tulum), da nastavite s nama ljeto uz nezaboravan program i budete nam dragi gosti.

AQUATIKA CHILL OUT FRIDAY

20.07.-17.08.2018.

Karlovac ovog ljeta vrije brojnim atraktivnim događanjima. U sklopu rođendana Karlovca, svi punktovi Karlovca postaju atraktivna mjesta zabave, dobre glazbe, plesa, i sadržaja prilagođenih svim generacijama.

Jedno od atraktivnijih događanja ovog ljeta je Aquatika Chill Out Friday – poseban program svakog petka u kojem ste pozvani rashladiti se uz koktele na akvarijskom trgu i odličnu chill out zabavu. Od 20. srpnja do 17. kolovoza, svakog petka od 20.00h uz besplatan program odlične muzike, zaplešite i zaboravite na brige. U blizini atraktivnih riječnih kupališta, grad Karlovac donosi neodoljiv dašak ljetne atmosfere uz renomirane izvođače i neodoljive zvukove uz koje ćete zaboraviti na stres i brige. Donosimo program ovoljetnih Chill Out partija, prepustite se ritmu ljeta, a mi vam donosimo program događanja:

Program:

20.07. TOMISLAV GOLUBAN BLUES SOUNDS

27.07. SALSA DANCE PARTY

03.08. BLACK AND WHITE SUMMER PARTY

10.08. DJ IVKA SUMMER CHILL

17.08. DJ YVANN CHILL OUT SESSION

Programi počinju u 20:00 h, ulaz je besplatan.

Ne propustite 12 .međunarodno etno jazz festival Karlovac – Stari grad Dubovac

Jedinstveni ambijent dvorca Starog grada Dubovca postaje uskoro dom vrhunskog zvuka. Nemojte propustiti 12 .međunarodni etno jazz festival Karlovac, koji se odvija od 20. do 22.srpnja koji ove godine ugošćuje domaće i inozemne umjetnike svjetskog glasa od kojih su neki dobitnici prestižnog Grammyja.

Ove godine 12. međunarodni etno jazz festival s ponosom ugošćuje Renaud Garcia Fonsu, a na licu mjesta doznajte zašto ga zovu Paganinijem kontrabasa, te doživite prelijepu fuziju Mediterana i Orijenta kroz njegovu interpretaciju. Uz Renaud Garcia Fonsa i njegov sjajni sastav “Revoir Paris “nastupit će i odlični sastavi “Astrid Kuljanić Transatlantic Exploration Ensemble” i “Zvjezdan Ružić sextet”.

Više o umjetnicima koji nastupaju na ovogodišnjem koncertu sezone:

ASTRID KULJANIĆ & TRANSATLANTIC EXPLORATION COMPANY

Internacionalni sastav vodi Astrid Kuljanić, pjevačica iz Rijeke, rodom sa Cresa, koja je magistrirala pjevanje u SAD-u, na “Manhattan School of Music”. Na festivalu će predstaviti debitantski album pod nazivom “Riva”, izdan za newyorkški label One Trick Dog Records. Program koncerta sastoji se od autorskih kompozicija Astrid Kuljanić, obrada creskih i lošinjskih folklornih pjesama te jazz standarda u izvedbi internacionalno priznatih glazbenika Bena Rosenbluma (harmonika, New York), Mata Muntza (kontrabas, Seattle) te Rogérija Boccata (udaraljke, Sao Paolo). Astrid nastupa 20.srpnja u 21:00h.

ZVJEZDAN RUŽIĆ SEXTET

Zvjezdan Ružić, jazz pijanist, kompozitor iz Rijeke, vođa je ovog šesteročlanog sastava. Zvjezdan je prisutan instrumentalist na našoj sceni, a kao autor pojavio se prije nekoliko godina albumom „The Knightingale Cabaret“. Uz dosta drugih nominacija dobio je do sada dva Porina – oba za najbolju jazz skladbu. Vrlo dobar odaziv publike i kritike, vrsni međunarodni instrumentalisti i temperamentna svirka te zanimljive kompozicije razlog su pozivanja ovog sastava na 12. Međunarodni etno jazz festival. Zvjezdan nastupa 21.srpnja u 21:00h.

RENAUD GARCIA-FONS

Francuz Renaud Garcia-Fons vođa je vrhunskog sastava “Revoir Paris”, jednog od najuglednijih ove vrste u Europi. Radi se o pravom i jedinstvenom virtuozu kontrabasa koji svira na potpuno neuobičajen način. Njegove dionice su u mnogome odsvirane gudalom, a virtuoznost i muzikalnost kojima suvereno vlada priskrbljuju mu bez dvojbe status najupečatljivijeg i najznačajnijeg majstora današnjice.

Ovaj kontrabasist ostavlja bez daha publiku širom svijeta te je kao instrumentalist i autor među najznačajnijim figurama proteklih 20-ak godina u području etno jazz glazbe. Nastupit će s glazbenicima Davidom Venituccijem(harmonika) i Stephanom Caraccijem (vibrafon i udaraljke).

Kako je u Hrvatskoj rijedak gost, ovo je jedinstvena prilika da naša publika uživa u odlikama ovog velikog umjetnika.

Nastup je 22.srpnja u 21:00h.

Dobro došli u Karlovac – destinaciju odličnih sadržaja!

Fotografije: www.etnojazz-karlovac.com, Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, TZG Karlovac

