20. Špancirfest – ne propustite najveću pozornicu u Hrvatskoj

Već dvadeset godina se krajem kolovoza, povijesna gradska jezgra Varaždina pretvara u najveću pozornicu u Hrvatskoj. U deset dana Špancirfesta, ulice, trgovi, palače, parkovi, perivoji i dvorišta povijesnog Varaždina postaju pozornice, teatri, restorani, barovi, klubovi, učionice i trgovine najvećeg, najpopularnijeg i najraznovrsnijeg hrvatskog festivala. U proteklih dvadeset godina mnogi su se susreli s pitanjem što je točno Špancirfest.

Najtočniji odgovor na to pitanje glasio bi “A što nije?”.

Jer, Špancirfest je ulični, ali i glazbeni festival. On je festival šetača, ali i partijanera, festival hedonizma, festival umjetnosti, festival tradicije, ali i suvremenog stvaralaštva. Festival na kojem se možete potpuno opustiti ili se u potpunosti premoriti. Upravo je ta kreativna neodređenost, nemjerljiva raznolikost i promjenjivost sljubljena s predivnom povijesnom jezgrom Varaždina ono što Špancirfest čini toliko uspješnim, popularnim, velikim i jedinstvenim.

Špancirfest svake godine posjetiteljima donosi bogati koncertni program, ponajbolje europske i svjetske ulične performere, akrobate i zabavljače, inovativni kreativni program sastavljen od radionica, ateljea i izložbi na otvorenome s naklonom prema dugoj i važnoj obrtničkoj tradiciji Varaždina. Špancirfest na ulice i trgove Varaždina donosi raskošnu i veoma raznoliku, čak i kozmopolitsku gastronomsku ponudu, kazališne predstave, brojne sadržaje za djecu i nenadmašni duh povezanosti festivala, grada i tisuća posjetitelja koji svakodnevno uživaju u svemu što ovaj jedinstveni festival pruža te mu se stoga, iz godine u godinu, vjerno vraćaju.

Između 17. do 26. kolovoza u Varaždin stižu UB40, Soul II Soul, The Brand New Heavies, Dubioza kolektiv, Bajaga, Josipa Lisac, Urban&4, Zabranjeno pušenje, Amira Medunjanin, Lačni Franz, Vlatko Stefanovski, Zdenka Kovačiček, S.A.R.S., Cold Snap, Mia Dimšić i mnogi drugi.

Špancirfest je u dvadeset godina izrastao u nezaobilaznu kulturno-turističku manifestaciju kontinentalne Hrvatske, koja se od malog lokalnog događanja pretvorila u festival koji će se u svojem 20. izdanju odvijati na 35 hektara varaždinske gradske jezgre, a iznimno bogat sadržaj svake godine u Varaždin privuče oko 265 000 posjetitelja. Tako će na ovogodišnjem Špancirfestu biti održano gotovo 60 glazbenih programa – 28 koncerata na tri glazbeno profilirane pozornice te niz DJ-a zaduženih za dobru zabavu, šest kazališnih predstava, oko 150 uličnih programa od čega 70-tak izvedbi performera te 80-tak izvedbi uličnih glazbenika izabranih na posebnom već tradicionalnom natječaju “Postani heroj ulica Špancirfesta”.

Kao generator kreativnosti za sve uzraste, Špancirfest je za svoje 20. izdanje pripremio i posebno raskošan program Parka kreative (ujutro i poslijepodne, svakog od deset festivalskih dana) s 40-tak radionica, predstava i ostalih sadržaja za djecu, koja neće ostati zakinuta ni za popularni Vindiland kod Starog grada i novost – zabavni park. Program radionica mnogo je širi te je i ove godine organizirana LOOP glazbena klinika s 30-tak besplatnih, edukativnih radionica za sve koji žele početi svirati ili proširiti svoje sviračko umijeće i znanje.

Uz to, tu je i raskošna izlagačko-prodajna ponuda, a na Špancirfestu ćete moći doživjeti i brojna gastronomska iskustva, Vinski grad i još desetine raznih popratnih programa.

