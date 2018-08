Promjena u 6 koraka – prošećite Šibenikom i budite dio Changera

Ljeto je u punom jeku, a dugi, topli dani najbolji su za donošenje dobrih odluka! Ovoga kolovoza najbolja odluka je – promjena – a promjena vas čeka na Changeru u srcu Šibenika od 23. do 26. kolovoza. Ondje će se drugu godinu zaredom okupiti vrsni stručnjaci, nositelje tehnoloških, umjetničkih, društvenih i komunikacijskih promjena, umjetnici koji će vas zadiviti i glazbenici u čijim ćete koncertima uživati pod vedrim nebom najljepše pozornice na Jadranu, na Tvrđavi sv. Mihovila. Prošećite krajem kolovoza Šibenikom i budite dio ove posebne priče nakon koje ćete s godišnjih odmora otići puni novih znanja i zadivljeni ljepotom grada u srcu Dalmacije.

Ako vam ni to nije dovoljno, donosimo 6 razloga zašto bi Changer trebao biti vaša posljednja postaja ovoga ljeta.

Šibenik se kao grad u posljednjih nekoliko godina pozicionirao kao kulturno središte na obali – mnogobrojni koncerti domaćih i svjetskih zvijezda, festivali i bogat kulturni program savršeno su se uklopili u predivan ambijent jadranske obale. Otoci koji ga okružuju, plaže i uvale kristalno čistog mora najbolja su kulisa za odmor i punjenje baterija, a kada uz sve to nadohvat ruke imate umjetnost i razmjenu znanja gotovo pa i nije potrebna dodatna pozivnica. Osim možda činjenice da je gradska plaža Banj proglašena jednom od najljepših u Hrvatskoj. Idealna prilika da se ondje okupate u pauzi od mnogih sadržaja koje nudi Changer.

Tko kaže da na godišnjem odmoru ne možete naučiti fascinantna nova znanja? U najtoplijem dijelu dana sakrite se u hladovinu šibenske povijesne jezgre i uživajte u konferencijskim sadržajima Changera. Neki od govornika na konferenciji su Ivica Mudrinić, Nick Colgan i Rudolf Štefan, a teme koje pokrivaju paneli protežu se od pametnog upravljanja destinacijom do tajnog začina vođenja uspješnih timova. Organizacijski partner konferencijskih događanja je Algebra, čiji će stručnjaci kroz predavanja obraditi aktualne tehnološke fenomene te izvesti dvije besplatne radionice namijenjene podizanju poslovnih kapacitete i usvajanju upravljačkih vještine te jednu radionicu digitalnog marketinga. Cilj radionica je stjecanje aktualnih vještina i usvajanje konkretnih alata koji se mogu koristi u svakodnevnom poslovanju.

Jeste li znali da je Šibenik prvi grad u svijetu koji je dobio javnu električnu rasvjetu? Prije nego što su obasjani gradovi poput New Yorka, Londona i Pariza, grad s četiri tvrđave bio je prvi koji je imao svjetlost! Potpuno prirodno, savršeno uklopljeno u ambijent gradske jezgre, svjetlost budućnosti obasjat će Šibenik i krajem kolovoza. A budućnost doista jest svjetla sve dok postoji umjetnost. Prošetajte uz šibenski HNK koji će postati kulisa za 3D mapping koji oduzima dah, pored šibenske katedrale pronađite jedini šibenski restoran s Michelinovom zvjezdicom Pelegrini ili večerajte u kultnoj šibenskoj Marendi u pauzi od traženja svjetlosnih instalacija koje će umjetnici postaviti po cijelome gradu.

Čini vam se da iz svjetlosnog labirinta u kojemu ste se našli svira glazba? Ne varate se! Changer je na ulice Šibenika pozvao glazbenike koji će ih ispuniti odličnom glazbom. Moći ćete uživati u multimedijskom nastupima berlinskog Acrepearlsa, hrvatsko-francuskog dvojca Jana Kinčla i Regisa Kattieja, Super Funk Session Tonija Starešinića i slovenskog YGT livea koji je publiku oduševio na ovogodišnjem MENT-u u Ljubljani. Sve to besplatno i, naravno, uz neizostavnu šibensku travaricu i fantastična craft piva Garden Brewerya.

To nije sve što je Changer pripremio od glazbenog programa – nešto poviše, u gradu s 2851 kamenih stuba, najviše u nekoj gradskoj jezgri u Hrvatskoj (a vjerojatno i na cijelom Mediteranu), nalazi se Tvrđava sv. Mihovila s najljepšom ljetnom pozornicom na koju će krajem kolovoza nastupiti Jessie Ware, Inner Circle i Darko Rundek.

U njihovim nastupima, pod zvjezdanim nebom, uživat će tek oko tisuću sretnika koji na vrijeme nabave svoje ulaznice. Čekaju nas tri nastupa za pamćenje na pozornici koja je “it” mjesto ovoga ljeta.

Zadnji vikend u kolovozu u Šibeniku znači i predah od najvećih ljetnih gužvi i upravo je to idealna prilika za neometano istraživanje grada u koji ćete se vraćati. Zalutajte u vrtove u samostanu sv. Lovre gdje raste više od stotinu vrsta začinskog i ljekovitog bilja. Opijeni tim mirisima, prošećite šetnicom kroz kanal sv. Ante otkud puca veličanstven panoramski pogled na grad s 24 crkve i 4 tvrđave koje su poslužile i kao kulisa za snimanje scena u 5. sezoni serije Igra prijestolja.

Evo i jedan dodatni razlog: Trajni popust na ulaznice

Ulaznice za koncerte Inner Circlea (150,00 kn), Darka Rundeka – „Apocalypso Now“ (150,00kn) te Jessie Ware (300,00kn) mogu se kupiti na web shopovima www.changer.hr i www.entrio.hr, gdje je za plaćanje Mastercard i Maestro karticama osiguran trajni early bird popust od 10%. Ulaznice se također mogu kupiti i na svim prodajnim mjestima Entrija. U Šibeniku su to Ghetaldus Optika, Ante Šupuka 10, Ghetaldus Optika, Vukovarska 10 te Ghetaldus Optika, Dalmare, Velimira Škorpika 23. Za one izbirljivije tu su specijalni VIP paketi Mastercarda koji se mogu kupiti samo na www.priceless.com.

Sasvim dovoljno razloga da dođete na Changer i budete dio promjene od 23. do 26. kolovoza!

Izvor i fotografije: changer.hr