Tarda festival – egzotični dašak Orijenta u ljetnoj Baranji

Što je Tarda Fest?

Festival Tarda dvodnevni je festival glazbe, ruha i hrane koji se tematski veže na razdoblje 16. stoljeća odnosno na stoljeće vladavine sultana Osmanlijskog carstva – Sulejmana Veličanstvenog.

Priče i legende, intrige i mitovi kao izvrstan motiv i dodana vrijednost kulturno turističkoj ponudi kraja

Ta su povijesna zbivanja iznjedrila veliki broj priča i legendi kako o Sulejmanovoj vladavini i teroru kojim su bili podvrgnuti graditelji mosta (koji je svojevremeno glasio za svjetsko čudo zbog rekordne brzine u kojoj je izgrađen) tako i o grofoviji Esterhazy koja je bila prepuna intriga i elemenata boemskog života. Upravo to povijesno blago ponukalo je Udrugu Đola da osmisli festival kojim bi širu javnost upoznala s tim pričama, legendama i predanjima koja su ostavila velik trag na Dardu kakva je ona danas.

Povijesne činjenice

Dobro je poznata činjenica da je čuveni Turski – Sulejmanov most bio tu negdje na prostoru Osijeka i Baranje, no ovaj festival naučit će vas da most nije završavao bilo gdje u Baranji već da je išao upravo do Darde, odnosno do današnjeg perivoja Dvorca Esterhazy gdje će se ovaj povijesni festival i održati 17. i 18. kolovoza 2018. godine.

Sultan Sulejman dao je izgraditi čuveni turski most koji je povezivao Osijek i Dardu što potkrepljuju brojni nalazi arheoloških istraživanja, a potvrđuje i činjenica da je u planu izgradnja tematskog Sulejmanovog parka upravo na toj lokaciji.

Mitovi, bajke i legende, ali i činjenične priče dale su podlogu za osmišljavanje koncepta festivala koji je osmišljen da zabavi, educira, napoji i raspleše svakog posjetitelja. Organizator Udruga Đola, već treću godinu organizira ovaj povijesni festival koji je prošle godine privukao rijeku ljudi, a iz Udruge poručuju da istu bujicu očekuju i ove godine, jer program je kažu još bolji.

Gastro užici, edukativne radionice, igraonice za djecu, predavanja

Bujrum sajam u oba će dana predstaviti široku lepezu proizvoda malih OPG-ova Baranje, suvenira i rukotvorina raznih obrta, slatke kapljice malih vinarija Baranje, ali i antikviteta, jer ipak govorimo o povijesnom festivalu. Kada obiđete svaki štand poželjet ćete nešto prezalogajiti, stoga krenite do štandova na kojemu ćete moći probati sarmu, baklavu, tufahije i druge delicije turske kuhinje, no nemojte stajati i jesti, pokupite klopu i udobno se smjestite u neku od merak zona raspoređenih po cijelom perivoju Esterhazy.

Dok tako njegujete nepce u debeloj hladovini, promatrajte vaše najmlađe koji se zabavljaju dok sjeckaju, bojaju i rezbare turski most ili neki drugi turski motiv na jednoj od desetak kreativnih radionica koje će se održavati oba dana. Kada budete sarmu htjeli „istrošiti“ i sami se pridružite nekoj od radionica, primjerice radionici oslikavanja keramike, filcanja vune, izrade turskih zmajeva i turskog nakita, ili pak probajte osvojiti tvrđavu katapultima.

Za one uvijek žedne znanja organizatori su pripremili i četiri edukativne radionice/predavanja na temu Turske, Istambula, Kapadokije i izgradnje Turskog mosta, a da bi predavanja bila što zanimljivija osigurat će lokacija – turski šator „popločan“ jastucima. Predavanja će pratiti i tri različite izložbe fotografija koje će biti postavljene duž cijelog perivoja. Ako nakon navedenog, ostane još želje za znanjem, naučite izraditi sapun i masažne pločice, ili ako se želite se malo razmrdati naučite koji turski plesni korak.

Napravite vlastiti suvenir, iskusite vožnju kočijom, opustite se na baldahinu

Kada napravite vlastiti suvenir, osvojite tvrđavu i zasladite se baklavom pogledajte sve iz druge perspektive dok se vozite kočijom, a ako baš želite osjetiti vjetar u kosi provozajte se čamcima po jezeru Đola. Da bi pregledali i odabrali najbolji selfi nastao tijekom vožnji, opustite se na baldahinu koji gleda na Gazda Lukinu krčmu gdje se možete osvježiti hladnim ićem i pićem.

Uživajte u Sevdahu i u Rundek Cargo Trio – noć za pamćenje

Realno, dok sve navedeno obavite, bit će već šest – sedam sati kada vam je jedini zadatak da uživate u sevdahu i drugim evergreen pjesmama, a nakon sevdaha dežurni DJ pobrinut će se da vas zagrije za večernji dio programa, kada vas u petak, s pjesmama koje svi volite i znate očekuje Still bend, a subotnje veče uljepšat će vam Rundek Cargo Trio. Za noćne ptice napomenimo da će nakon koncerata obje večeri biti i after, tako da stvarno moramo priznati da su organizatori na sve mislili.

Dodajmo da će onima koji baš žele meračit i ne mrdnut iz merak zona zabava doći k njima i to tako što će animatori i glumci tima Artina storytelling i living history modelima svima približiti razdoblje 16. stoljeća kroz skečeve i mini predstavice i općenito divan s rajom. Ista će ekipa u subotu u 19,00 sati održati predstavu „Mali biser – Ti si biser među najvećim ljepoticama“, koja govori o ljubavi i zavođenju u 16. stoljeću.

I da za kraj sumiramo… Dakle, u petak i subotu, 17. i 18. kolovoza u Dardi očekuje vas bogati program prilagođen svim dobnim skupinama, stoga rezervirajte datume, pokupite svoju raju i pravac Tarda na festival glazbe, ruha i hrane gdje možete biti kreativni, ali i gdje možete vježbati moždane vijuge i plesne korake, počastite nepce i jednostavno uživati u prirodi čudesne Baranje.

