Od tradicionalnih festivala, gastro evenata i škrinjice starih običaja – Zagorske manifestacije zovu vas na odličan provod

Bogato, sadržajno, kreativno, marljivo i zabavno..sve to i puno više čeka vas u Zagorju ovih dana a poželite li Zagorje sresti na moru, i to je moguće uz već tradicionalni event “100% Zagorsko” u Rijeci. Donosimo najavu prebogatih događanja krajem kolovoza i početkom rujna, te vas pozivamo na sve zagorske manifestacije. Naučiti ćete ponešto o starim običajima, vidjeti na licu mjesta neke zaboravljene zanate, doznati puno toga o starim običajima, degustirati tradicijska jela, a svakako povedite i djecu jer u Zagorju ima pregršt sadržaja i za njih. Donosimo najave zagorskih događanja:

Eko- Etno – Fletno festival Kumrovec – škrinjica blaga zagorskih običaja

Od 31.8. do 02.09.2018. u Kumrovcu ne propustite posjetiti ovu škrinjicu blaga u kojoj ćete vidjeti neke odjeke prošlih vremena i naučiti podosta toga o zagorskoj tradiciji!

Što vas očekuje na Eko- etno – fletno festivalu?

Organiziraju se prezentacije običaja i prikazi načina života u Kumrovcu i okolici početkom XX. stoljeća. Uz glazbena i plesna događanja u ambijentu starog zagorskog sela, održava se izložba i prodaja autohtonih prehrambenih i drugih proizvoda. U sklopu manifestacije, 1. rujna (subota), održava se prikaz Zagorske svadbe, u kojem se prikazuje tijek tradicijske svadbe kumrovečkog kraja (od prošnje mladenke, zaruka, vjenčanja, do skidanja venčeca tj. trenutka kada mladenka postaje mladom ženom). Cijeli tijek svadbene svečanosti odvija se po starim regulama kumrovečkog kraja s prijelaza iz 19. st. u 20. st.

BUČNICA FEST, 26. kolovoza 2018 – od vožnje u kočiji do tradicijskih igračaka za najmlađe

Najavljujemo Bučnicu Fest 2018 i pozivamo vas na sjajan kulturno umjetnički program a neće manjkati ni zabave. Povedite i najmlađe jer će moći pogledati prezentaciju starih zanata, voziti se u kočiji poput prinčeva i kraljeva, pronaći koju tradicijsku igračku i još puno toga..

Mjesto održavanja: Desinić, Trg svetog Jurja

Početak u 10,00 sati

Opis događanja: Izbor najbolje bučnice – natjecanje ugostiteljskih objekata, pekara i opg-a. Pobjednik Bučnice festa dobiva priznanje Zlatna buča. Uz izbor najbolje bučnice, organizira se degustacija i prodaja bučnice, prezentacija izrade bučnice, promocija i degustacija mliječnih proizvoda i vina, kulturno-umjetnički i zabavni program, igraonica za djecu, prezentacija starih zanata i izrada igračaka, prigodna ugostiteljska ponuda, vožnja kočijom, promocija aktivnosti udruga i drugo.

U kulturno – umjetničkom programu sudjeluju: KUD „Horvatska“, PO „Karlo Lugarić“, PZ „Đuro Prejac“, Desinićke mažoretkinje, Desinićka kubura, Plesna družba „Veronika Desinićka“, Grupa „Optimisti“. Voditelji programa: Kristina Pavlović i Hrvoje Hrbud. Cilj ove manifestacije je promocija zagorske tradicionalne kuhinje (bučnice i jela od buča) i turističke ponude, stvaranje novog turističkog proizvoda i dodatnog turističkog sadržaja. Organizatori: Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela i Općina Desinić. Cjelodnevni program počinje u 10,00 sati, a završava oko 22,00 sata.

Više informacija: Turistički ured TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, tz.podrucja.kdzs@gmail.com , 099 555 3553

100% Zagorsko u Rijeci – Zagorje stiže i na more

Kada? 31. kolovoza do 1. rujna 2018

100% zagorsko je manifestacija izložbeno-prodajnog karaktera, izlog raznovrsne zagorske hrane, pića, kulture, tradicije, zabave… Prezentacija je to bogatstva kulturnog, gastronomskog, zdravstvenog, rekreacijskog i vjerskog turizma Krapinsko-zagorske županije.

Na ovoj već tradicionalnoj manifestaciji, Krapinsko – zagorska županija prezentira svoje poljoprivredne proizvode uzgojene na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način, te prezentira i svoje tradicijske obrte Krapinsko-zagorske županije.

Manifestacijom „100% ZAGORSKO“, izložbom poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način te predstavljanjem tradicijskih obrta, seoskih gospodarstava, turističkih objekata i toplica, Krapinsko-zagorska županija promovira se kao poželjna turistička destinacija bogate kulturne baštine i enogastronomske ponude, s brojnim manifestacijama i rekreativnim sadržajima. „100% ZAGORSKO“ je manifestacija prodajnog – izložbenog karaktera na kojoj će se nuditi proizvodi Krapinsko-zagorske županije OPG-ova, obrta i tvrtki.

Predstavljat će se i turistička zajednica, turističko-ugostiteljski objekti te tradicijski obrti Krapinsko-zagorske županije.

Zaplovimo zajedno do Rijeke i uživajmo u zelenom blagu zagorske Bajke na dlanu!

Više info pronađite na ovom linku.

Tjedan kajkavske kulture i 53. Festival kajkavskih popevki – svečanost riječi Kaj i počast kajkavskoj kulturi

KADA 1.9.-9.9.

1.9.2018. – 9.9.2018.

GDJE: Krapina

Trg Ljudevita Gaja, Galerija grada Krapine, Festivalska dvorana, ulicama i trgovima grada Krapine..sva ova mjesta postaju kulisa za Tjedan kajkavske kulture gdje će se 10 dana odvijati bogat i raskošan program.

Tjedan kajkavske kulture je tradicionalna manifestacija u prijestolnici kaja koja nudi pregršt sadržaja, od kulturno-umjetničkih pa do zabavnih, sportskih i gospodarskih, a sve u čast premile “domače reči – kaja”. Kruna svih događanja je 53 festival kajkavskih popevki. Popis izvođača na Festivalu popevki pronađite ovdje, sve informacije o ovom blagu kulturne baštine pronađite na linku Kajkavske povevke

Više informacija o svim manifestacijama pronađite na webu Visit Zagorje.

Od mora do brežuljka, od najbolje bučnice do tradicijskih obrta i prezentacije starih zanata, od zabavnih koncerata do aktivnog turizma, Zagorje vrije brojnim događanjima kasnog ljeta, na vama je samo izabrati ponešto od svega iz bogate palete manifestacija.

Dobro došli!

Naslovna fotografija: Branko Balaško

Ostale fotografije: arhiv Visit Zagorje