Istražite Varaždinsku županiju na dva kotača!

Turistička zajednica Varaždinske županije i Varaždinska županija, u sklopu Dana Varaždinske županije, 16. rujna organiziraju biciklijadu zanimljivog naziva Županija na dva kotača.

Za tu priliku pripremljene su četiri kružne rute: Ludbreška, Varaždinsko-toplička, Novomarofska i Ivanečko-lepoglavska, koje povezuju 6 gradova i brojne općine u Varaždinskoj županiji, a sve s ciljem promocije postojećih i budućih cikloruta, koje su dio projekta razvoja cikloturističke mreže.

Na svakoj od ruta nalaze se četiri odmorišta na kojima sudionici dobivaju potvrdu (i mali poklon), a kad ih skupite sve četiri s jedne rute, ili kombinirajući pojedine rute, osiguran vam je obrok u jednom od restoranskih objekata na ruti. Ova biciklijada je karakteristična po tome što svoju vožnju možete započeti na bilo kojem dijelu ruta od 10 sati pa nadalje, ali morate završiti do 17 sati.

Odabrana su sljedeća odmorišta po rutama:

Varaždinsko-toplička ruta

Caffe bar Aleja, Ulica Ratimira Hercega, 42000 Varaždin Zlatne Gorice, Banjščina 27, 42204 Varaždin Breg Hotel Minerva, Trg Slobode 1, 42223 Varaždinske Toplice Aquacity, Ludbreška 82/1, 42202 Trnovec Bartolovečki

Ludbreška ruta

Vinski podrum, Trg Svetog Trojstva 16, 42230 Ludbreg Caffe bar Bijeli bagrem, Cvjetna ulica 1, 42233 Sveti Đurđ OPG Požgaj, Dravska ulica 2A, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec Restoran Arabela, Ludbreška ulica 62, 42230 Globočec Ludbreški

Novomarofska ruta

Restoran Ključice, Trg hrvatske državnosti 3, 42220 Novi Marof Dani vrganja, Paka Caffe bar Brk, Podevčevo 205c, 42220 Novi Marof Pizzerija Jenki, Ul. Viktora Čolje 6, 42220 Ključ

Ivanečko-lepoglavska ruta

Restoran LIPI, Ul. Akademika Mirka Maleza 31, 42240 Ivanec TKIC Lepoglava, Ulica Hrvatskih Pavlina 7, 42250 Lepoglava Hotel Orion, Horvatsko 28, 42244 Klenovnik Caffe bar Danica, Margečan 28, 42242 Margečan

Ukoliko se umorite na jednoj od ruta, ili odlučite spojiti nekoliko ruta, ili pak ste samo željni isprobati nešto novo, za sve sudionike osiguran je besplatni prijevoz vlakovima prema voznom redu Hrvatskih željeznica po Županiji.

VAŽNA NAPOMENA: Zbog sigurnosnih razloga djeca do 9 godina ne mogu sudjelovati na biciklijadi, a ona od 9 do 14 godina smiju sudjelovati uz predočenje biciklističke vozačke dozvole. Nošenje zaštitne kacige predlaže se svim sudionicima biciklijade, dok je za djecu do 16 godina ona obavezna.

U slučaju bilo kakvih problema na raspolaganju vam je naša služba pomoći, koju u svakom trenutku možete nazvati na broj 098/968-7850.

Svaku od ruta možete detaljno pregledati u našem on-line bikemap servisu, te preuzeti GPX ili KML datoteke za navigacijske uređaje:

Varaždinsko-toplička ruta – KLIKNI

– Ludbreška ruta – KLIKNI

– Novomarofska ruta – KLIKNI

– Ivanečko-lepoglavska ruta – KLIKNI

Pripremite svoje bicikle i upoznajte našu predivnu županiju na dva kotača!

Kopletnu kartu sa detaljnim informacijama o rutama, voznim redom HŽ-a, i pravilima biciklijade možete preuzeti klikom na link ispod:

http://www.turizam-vzz.hr/repository/public/dogadjanja_2018/biciklijada_zupanija_2018/dva-kotaca-karta-2018-1-web.pdf

Informacije: TZ Varaždinske županije