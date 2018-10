Moskva kroz 3 dana – carstvo ljepote na karti svijeta

I tako, sjedite negdje na drugom kraju svijeta, neke tople rujanske noći u Moskvi na festivalu Circle of Light i shvaćate da iako ste u životu proživjeli svašta kako lijepog tako i ružnoga, da ste svejedno blagoslovljeni lijepim stvarima. Moskva spada u te, nenadane darove…

Na poziv Odjela za sport i Turizam Vlade Moskve, koji je organizirao trodnevnu turu za desetak novinara iz svijeta kao i za 15ak domaćih (ruskih) novinara, boravili smo u Moskvi od 21. – 23. rujna 2018.

Puno toga smo vidjeli i istražili u to malo vremena no jedna stvar je za Moskvu ključna a koju svakako uzmite u obzir kod planiranja njenog razgleda.

Njena veličina i njena elegancija. Moskva je prostrana, široka, Moskva je veličanstvena. Kada pokušate svjetskim metropolama pridodati određeno svojstvo, onda bi rekli da je ovo grad ledene, zapanjujuće ljepote i vatrene duše. Kad bi postojao ledeni glečer pod kojim se skriva vatra, tako i Moskva čuva nešto u sebi od tih čudesnih proturječja.

Moskva je fotogenična iz svakog ugla, i trebalo bi punih tjedan dana vremena za ovjekovječiti sve dragulje arhitektonske i kulturne baštine koji su na licu Moskve ispričali priču o burnim vremenima carske dinastije Romanov, pa do vladavine komunizma, hladnoratovskih previranja ili današnje moderne Rusije.

Stoga planirate li izlet Moskvom, svakako unajmite vodiča ili krenite u organizirani razgled. Jednostavno, za sve što želite vidjeti i istražiti, nećete imati dovoljno vremena. Grad je velik i svaki njegov predio nudi mnoštvo priča i atrakcija.

Federation Tower, interijer

Moskovski Crveni trg – živa razglednica slavne povijesti

Odvojite nekoliko sati za Crveni trg, veličanstveno moskovsko središte koje se gradilo od 14. do 17. stoljeća. Zlatne kupole koje niču pred okom posjetitelja, pretvaraju moskovsku razglednicu u nadrealni prizor a pred vama se nehotice pojavljuju isječci bajki o ruskim kraljevnama, zlatnim jajima, čudesnoj ruži, ljepotici i zvjeri, brojnim carevima, hrabrim ratnicima, Vasilisi Premudroj, babi Jagi, i ostalim arhetipskim sadržajima kojima obiluju slavenske bajke.

Romantičari će se upravo tu poželjeti slikati u zimsko vrijeme kada su zlatne kupole prekrivene gustim slojem pahuljastog snijega, no nama je savršeno poslužio i predivan ljetni dan.

Tu je i slavni Kremlj, mjesto iz kojeg su stolovali Ivan Grozni, Staljin, Jelcin, Gorbačov a danas njime upravlja predsjednik Vladimir Putin. Pred vama se nižu mjesta koja treba svakako posjetiti: slavni GUM robna kuća prepuna zanimljivosti

Zatim Bolshoi Teatar, Katedrala Krista Spasitelja, već spomenuti Kremlj.. Cijeli Trg je živa razglednica bogate povijesti i još bogatije kulture a na svakom koraku otkrit ćete nešto novo i poželjeti slikati sve što vidite (0vo je primjerice slikano nedaleko od hotela President).

Smještaj – šarmantni hotel President s predivnim pogledom

Domaćini su nas smjestili u hotel President. Prestižan hotel u kojem ste vrlo čuvani i paženi i u koji možete ući putem zaštitne rampe, pruža nestvaran pogled na moskovske znamenitosti. Hotel je smješten uz šetalište rijeke Moskve a šetnica uz rijeku obiluje barovima, restoranima i bogatim noćnim životom grada. Hotelski vidikovac vam pruža pogled na Kremlj, na spomenik Petru Velikom, i na rijeku Moskvu. A pogled iz sobe je poseban doživljaj:

U sklopu organiziranog studijskog putovanja uslijedila je konferencija za novinare s našim domaćinom. Šef Odjela za sport i turizam Nikolai Gulyaev, srdačno je pozdravio sve novinare i odgovarao na brojna pitanja svojih gostiju.

Očekivano, Fifa World Cup 2018 čiji je Rusija bila domaćin, donijela je znatne efekte na porast dolazaka i posjeta s novih tržišta (primjerica Kina, Indija,) a sam grad kontinuirano ulaže u nove atrakcije i međunarodne manifestacije, dok Odjel za sport i turizam Vlade Moskve ulaže u njihovu promidžbu, želeći što jače pozicionirati Moskvu na mapi najpoželjnijih svjetskih destinacija kao siguran grad, otvoren svima.

Moskvu je u 2017. posjetio 21,6 mil. turista, a ostvareno je 48 miliona noćenja (kratki dolasci), i ostvarili su prihod od 11,8 milijardi dolara. Obzirom na prebogatu škrinju kulture, povijesti, arhitektonskih atrakcija, bogate gastronomije i impresivne povijesti, aktivnog odmora, ne čudi podatak da broj posjetitelja stalno raste i da je ova destinacija sve poželjnija. A da su Rusi majstori vrhunske organizacije, u to smo se uvjerili kod realizacije našeg trodnevnog programa, u kojem se nigdje nije kasnilo, od istog se nije odstupalo čak ni kod (kratkotrajne promjene) vremenskih uvjeta, a nježno ali odlučno vodstvo naše tri ruske domaćice, odvelo nas je u najljepše djelove ovog grada.

Cold War Museum „Bunker -42“

Impresivan podzemni kompleks sagrađen za preživljavanje u slučaju Nuklearnog rata, izgrađen na dubini 65 metara ispod zemlje, danas je pretvoren u Muzej hladnog rata.

Nipošto ga nemojte zaobići jer tamo možete vidjeti jedinu repliku ruske nuklearne bombe RDS – 1 izrađene 1950 godine, možete vidjeti brojne zanimljivosti nekadašnjeg vremena ovjekovječenog u vjernim prikazama Staljina i vojnog osoblja.

U ovom muzeju možete doživjeti simulaciju nuklearne opasnosti i napada na grad dok ste vi zaštićeni slojevima zemlje i asfalta. Izlaz iz muzeja vodi do Metroa. Iskustvo vrijedno posjete.

Circle of light

Ovaj audiovizualni spektakl, ovjenčan s nizom nagrada od kojih navodim samo neke: (Brand of the year Effie 2011/2012, Brand No 1 in Russia, Guiding ligth award for the best Event of the Year 2014, Event of the year 2015, The Guiness World Record for the largest project image 2015), bio je na rasporedu prvog dana razgleda.

Mi smo imali sreću nazočiti spektakularnom otvorenju 21.rujna 2018. Zapanjujući svjetlosni i laserski efekti izmjenjivali su se u čudesnom kaleidoskopu plesa vodenih fontana i vatre, a na 12metarskoj konstrukciji, nizali su se nevjerojatni prizori koje je teško opisati, savršenstvo je izbrušeno do maksimuma a svjetlosni efekti u kojima podjednako sudjeluje vatra i voda drže vas prikovanima za cijelo vrijeme ovog spektakla.



I tako, sjedite negdje na drugom kraju svijeta, neke tople rujanske noći u Moskvi i shvaćate da iako ste u životu proživjeli svašta kako lijepog tako i ružnoga, da ste svejedno blagoslovljeni lijepim stvarima. Ovaj event spada u te, nenadane darove sudbine.

Stadion Luzhniki

Mjesto na kojem je Hrvatska ispisala najljepšu nogometnu priču novije povijesti, stadion Luzhniki, još veličanstveniji u svojoj tišini, zaista je impresivan stadion a dodatan je plus pedantna održavanost i čistoća. Sjedala VIP lože su zapakirana, u iščekivanju novih uzbudljivih sportskih trenutaka koji će postati dio povijesti.

A kako u Moskvi jednostavno nema lošeg pogleda, tako se i iz Stadiona vide vizure moskovskih ljepota.

Ovaj olimpijski stadion je najveći stadion u Rusiji s kapacitetom od 81.000 sjedala, a ime je dobio po močvarnom naselju gdje je sagrađen. Stadion je inače dio olimpijskog istoimenog kompleksa. Velika sportska arena olimpijskog kompleksa bila je glavni stadion Olimpijskih igara 1980 godine.

Stadion je također davne 1957 godine bio domaćin Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu između Švedske i tadašnjeg SSSR-a. Na ovom stadionu se održavalo i Svjetsko prvenstvo u atletici 2013 godine. Prvotno nazvan Vladimir Ilič Lenjin stadion, otvoren je 1956.godine. Dizajniran je u svega 90 dana davne 1954 godine a njegova realizacija i izgradnja je dovršena u manje od dvije godine.

Zaryadye Park

Kako to obično biva, zaslijepe vas stvari koje su predviđene najkraće u programu, tako je nas oduševio Zaryadye Park, nevjerojatan spoj egzotične vegetacije od posađenih tisuću biljaka na prostoru od 10.2 hektara sa vlastitom mikroklimom, u okruženju modernih građevina. U sklopu Parka očarati će vas 70 metarski ostakljeni lebdeći most iznad rijeke Moskve, kojom ispod vas plove turistički brodovi.

Noćne vizure Moskovskih atrakcija doživljaj su za pamćenje, posebno kada u istom kadru poziraju moskovske kupole u kombinaciji veličanstvene večernje rasvjete.

Moskva – red i čistoća

Moskva je besprijekorno čist grad. Uređene biciklističke staze, uredna parkirališta, mnoštvo dječjih parkova i igrališta, čarobne fontane, cvijeće na svakom uglu. Posebno šarmantan detalj bilo je slučajno ulovljen fotosession za vjenčanje.

Kamo god se kretali, ulaštene ulice i pročelja fasada nisu nam razotkrili ni jednu manjkavost, ni jednu ružnu ili oronulu zgradu, sve sjaji i blješti. Ali Moskva noću je puno više od ulaštenog grada. Kako bi dočarali magiju koja vas obuzme od pogleda na rijeku, kupole, mjesečinu i rasvjetu, možda je dovoljna fotografija:

Riječni razgled Moskve – provezite se Radisson Royal brodom

Rijeka Moskva je simbol grada, i svakako treba uključiti i riječne razglede u svoj itinerer. To nam je omogućeno kroz vožnju brodom Radisson Royal, savršenim spojem gastro užitka s ljepotama grada.

Vidjet ćete brojne moskovske znamenitosti kao što su hotel Radison, Katedrala Krista Spasitelja, Crveni trg, Kremlj a posebno oduševljava pogled na Moscow City, – kvart s 15 staklenih nebodera koji se savršeno uklapaju u moskovske vizure starog i novog. Gastro iskustvo i riječni razgled grada, ima li ljepše pozivnice?

ručak na brodu

Gastro doživljaji

Prvi dan večerali smo u šarmantnom ukrajinskom restoranu Korchma Taras Bulba, čija ocjena od visokih 4,5 na zahtjevnom Trip Advisoru može i vama poslužiti kao dobar orijentir. Ljubazno osoblje, autentičan štimung s etno naglaskom na kulturu i tradiciju, i ukusna hrana s odličnom selekcijom ukrajinske autentične ponude, svakako doprinose lijepom općem dojmu.

Sad Imperatora – organizirana večera drugog dana. Ovdje smo imali prilike degustirati lokalne ruske namirnice, s mesom i povrćem koje je narezano na kockice, fino aranžirano i začinjeno uz neizostavne salate koje su osim što su ukusne, prilično i dekorativne i kušali smo domaću votku.

Deserti su najčešće na bazi meda, raznolikog šumskog voća. Ponuda ovog restorana nudi različita jela na bazi kineske, europske, azijske i ruske kuhinje, izbor je bogat i raznolik, te ako tražite mjesto gdje ćete fino jesti ali i imati bogati izbor drugih jela, ovaj je restoran dobra ideja.

Naša tri dana putovanja nisu bila ni blizu dostatna za istražiti sve slojeve Moskve i njene čarolije, ali posve dovoljna da čeznemo za povratkom u grad veličanstvenih spomenika, spektakularnih događanja na otvorenom, neobičnih muzeja, vrijednih spomenika kulture i prirodnih ljepota i najmodernijih građevinskih čuda kao što je 89.kat Federation Towera, Panorama 360, na kojoj osim što se možete diviti pogledu s visina, možete degustirati i poseban sladoled iz najviše slastičarne na svijetu Clean Line, i uživati u pogledu koji je i za vrijeme kiše – impresivan.

Hvala Odjelu za sport i turizam Vlade Moskve, na čelu s Nikolai Gulyaev i gđi Ekaterinom Borisovom, za medije zaduženoj gđi Olgi Timofeevoj te našoj gđi vodičici Yuliji Yurievoj, koja nas je predano i profesionalno vodila po moskovskim znamenitostima, strpljivo nam objašnjavajući sve u vezi svog grada i našoj mladoj fotografkinji Jevgeniji.

I za kraj još evo jednom top 5 atrakcija koje treba istražiti u Moskvi ako na raspolaganju imate samo tri dana:

Crveni Trg

Muzej Hladnog rata “Bunker – 42”

Festival “Circle of Light”

Stadion Luzhniki

Zaryadye Park

Panorama 360 – Federation tower

Do svidaniya Moskva

Anita Žuvela Hitrec