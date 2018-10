Lukovo u Novskoj – doživite medeni kirvaj

Kirvaj na koji besplatno možeš doći vlakom iz Zagreba!

Kažu organizatori, Novskom teče med i mlijeko tih dana, i ne šale se. Pčelari novljanskoga kraja okupljeni u Pčelarsku udrugu “Metvica”, njih stotinjak, Novsku pretvaraju u Medenu zonu prezentirajući svoje proizvode, ali i časteći degustacijom meda i medenih proizvoda.

I drugi gradovi slave Lukovo, no Novljani isti kirvaj slave od 1755. godine kad su prvi put zazvonila zvona na kapeli svetoga Luke. Tih dana iz škrinja izvuku narodne nošnje, glumci i glazbenici izađu na ulicu, napune se stolovi domaćim tradicionalnim poslasticama, pozovu gosti iz svih krajeva Hrvatske i Europe, gradski oci izvjese zastave, svečano urešene kočije zakrče gradske ulice. I upravo je takav program najavljen za ovogodišnju četverodnevnu manifestaciju.

Kažu da je doći u Slavoniju na slavlje doživljaj. No, doći na kirvaj – e, to je za prepričavanje još dugo vremena! Upravo time smo se vodili pripremajući ovogodišnje Lukovo.

Koncept ove manifestacije razlikuje se od svih u Hrvatskoj. U Novskoj prezentiraju povijesno razdoblje koje je mnogima nezanimljivo dok je za Novsku najvažnije jer je tad postala grad, poručuju organizatori u Turističkoj zajednici Grada Novske.

Desetci suorganizatora, tisuću sudionika, besplatan prijevoz posjetiteljima iz Zagreba, sadržaji koji omogućuju putovanje u prošlost od 18. do 21.listopada, ono su što donosi ovogodišnje Lukovo.

Pučku veselicu upotpunit će i velika estradna imena – Ivan Zak i Tamburaški sastav Fijakeri, te supertalentirani Scifidelity Orchestra.

Novska sela: istražite živopisnu okolicu bogatu tradijskim i ruralnim blagom:

Ukoliko poželite razgledati dodatno bajkovitu okolicu Novske, tada se zaputite prema posavskim selima i zaštićenoj prirodi. Lonjsko polje kao park prirode spoj je rijetko očuvane prirodne baštine i tradicionalne, dobro očuvane, posavske drvene arhitekture. Uz zelene tekućice i stajačice, uz beskrajnu i dugu cestu smjestili su se gusti nizovi drvenih kuća. Prema predaji, mačka je mogla prijeći tri sela ne silazeći s krovova tih bajkovitih kuća. Stara Subocka i Plesmo zaštićene su povijesno seoske cjeline koje na samom ulazu u Lonjsko polje predstavljaju jedne od najljepših i najočuvanijih posavskih sela s kraja 18. i početka 19. stoljeća. Tradicionalna arhitektura, očuvana priroda, šaran na rašljama, domaći dimljeni sir samo su neki od razloga zašto posjetiti ova novljanska sela.

No za početak, dođite na medeni kirvaj i upoznajte naš kraj:

Dobro došli u Novsku!

Info: www.novskaturist.hr