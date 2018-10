Posjetite Međunarodni sajam „Priroda, lov, ribolov, turizam“ u Varaždinu

Međunarodni sajam „Priroda, lov, ribolov, turizam“ održavat će se od 12. do 14. listopada u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin. Najveća hrvatska manifestacija iz oblasti lova i ribolova, vezana na boravak u prirodi i turizam, i na svojem će 23. izdanju okupiti stotinjak izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Njemačke, Češke i Slovačke.

Sajam ima već dugu tradiciju i poznata je manifestacija našeg kraja na kojoj se izlažu oprema i proizvodi za lov, ribolov i boravak u prirodi, a svoju ponudu predstavit će i obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz raznih krajeva Hrvatske te nekoliko udruga. Naglasak se i ove godine stavlja na edukaciju pa će sadržaji poput izložbi, radionica i prezentacija zasigurno biti vrlo zanimljivi i korisni za posjetitelje Sajma.

„Početkom godine donesen je novi pravilnik prema kojem je moguće prodavati oružje i municiju na Sajmovima ukoliko se zadovolje svi sigurnosni, prostorni i tehnički uvjeti što je i učinjeno pa će tako naši lovci, za razliku od prošle godine, ponovo moći nabaviti sve potrebno za lovnu sezonu“ istaknula je direktorica Sajma Maja Šimenc iz tvrtke DMK Vall 042.

Ove godine Zagrebački zoološki vrt predstavlja se, uz već poznatu priču o zmijama, s jednim novim projektom „Zelena mreža biološke raznolikosti“ koja je zapravo zajednički nazivnik svim njihovim zalaganjima za očuvanje i zaštitu divljih vrsta u urbanim sredinama.

Gljivarsko društvo Smrčak iz Čakovca i ove godine će na Sajmu izložiti stotinjak različitih vrsta gljiva, a od već dobro poznatih i uvijek zanimljivih sadržaja moći će se vidjeti izložba prepariranih životinja Hrvatskog lovačkog saveza te izložba slatkovodnih riba tvrtke Interland, kao i revija pasa lovačkih pasmina, koja se održava u suradnji s Hrvatskim kinološkim savezom. Ove godine sajamskom programu ponovo se pridružuje Hrvatski sokolarski klub koje će u petak i nedjelju predstaviti svoje ptice grabljivice poput jastreba, sokola i sove. Svi oni koji žele provjeriti svoj zdravstveni status, na sajam trebaju doći u subotu jer će Udruga oboljelih i liječenih od karcinom pluća „Kaj sad“ vršiti besplatne preventivne preglede. Svake godine kao suorganizator Sajma sudjeluje i Hrvatski lovački savez, stoga je predsjednik Lovačkog saveza Varaždinske županije Ivan Kutnjak, predstavio dio programa u njihovoj organizaciji.

„Lovci već tradicionalno pripremaju gulaš za posjetitelje neposredno nakon svečanog otvorenja Sajma, dok će na samom štandu Hrvatskog lovačkog saveza biti niz aktivnosti, od kojih valja izdvojiti školu sviranja lovačkog roga, što će prezentirati novi rogisti – profesori roga. Iza toga slijedi Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza, sjednica u 12 sati gdje će glavna tema biti osiguranje i problematika naleta vozila na divljač. U 17 sati slijedi prezentacija mjera za ulaganje u ruralna i šumska područja gdje su najinteresantniji projekti vezani za lovno gospodarstvo i lovno tehničke objekte koje možemo od strane lovačkih društava plasirati, u tom dijelu, prema Europi. Već tradicionalno, tijekom vikenda pojedinci i ekipe natjecat će se na Sajamskom kupu u gađanju letećih meta u Ljubeščici“ naveo je Kutnjak, te dodao kako je ove godine novost natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića koje će se održati u subotu od 11 do 14 sati.

Suorganizator Sajma, uz HLS, je i Hrvatski športsko-ribolovni savez. Sportsko ribolovni savez Varaždinske županije pripremio je Okrugli stol na temu ribolova udicom na plovak, koju će posjetiteljima predstaviti jedan od svjetskih prvaka u ovoj vrsti ribolova, istaknuo je g. Đuro Jančić, dopredsjednik Športsko-ribolovnog saveza Varaždinske županije.

Međunarodni sajam Priroda, lov, ribolov, turizam za posjetitelje će biti otvoren u petak i subotu od 9 do 19 sati, a u nedjelju do 17 sati. Ulaznice će stajati 25 kuna, dok će za učenike, studente i umirovljenike biti po 15 kuna, za djecu do sedam godina ulaz je besplatan, a cijena obiteljske bit će 60 kuna.

