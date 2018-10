Utrka u čast košarkaškom Mozartu

Kao što natpis na maloj spomen ploči kaže : „Za života doživio si vječnost – u njoj i ostaješ…“ , tako i spomen na košarkaškog Mozarta, u svom rodnom gradu zauvijek će ostati.

Ove godine nas očekuje, sada već tradicionalna, treća u nizu utrka – Šibenskih deset & Draženova četvorka! Možemo sa sigurnošću reći da se radi o jednoj od najatraktivnijih gradskih utrka koja okuplja trkače profesionalce i rekreativce iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Dražen Petrović, šibenska legenda već za života, koji je uzor ne samo košarkašima nego i svim ostalim sportašima i ovo je jedan prekrasan način da trkači svake godine otrče Draženovu četvorku u Draženovom gradu. Na ovoj utrci nagrađeni će biti oni najbrži, posebnim i adekvatnim nagradama jer se i sam Dražen uvijek natjecao i želio biti bolji od ostalih. Utrka na četiri kilometra će prolaziti rutom kojom je nekad, odlazeći na treninge i utakmice, koračao i ‘košarkaški Mozart’.

Start te utrke, koja nosi ime po Draženovom omiljenom broju na dresu, također će biti na rivi, u 12.30 sati, a prolazit će kraj Draženovog spomenika i dvorane na Baldekinu. U njoj će, kao i u ‘desetki’ moći sudjelovati svi, dakle, mladi, stari, rekreativci, profesionalci. Za naglasiti je da će se i ove godine održati dječja utrka ( djeca vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole – od 1. do 4. razreda).

Također, svaki posjetitelj, bio on sudionik utrke ili ne, imati će priliku posjetiti spomenik i igralište posvećeno Draženu Petroviću koji se nalazi u blizini sportske dvorane. Od ove godine, novitet je Draženov prvi auto – VW Golf 1 koji je izložen ispred zgrade u kojoj je rođen i odrastao naš košarkaški velikan.

Vikend u Šibeniku – u čast našem Draženu!

Datum utrke – 20.listopada 2018.

Start dječjih utrka – 9:30h na obali Franje Tuđmana (ispod katedrale sv.Jakova)

Start utrke na 10 kilometara – 11:00h na obali Franje Tuđmana (ispod katedrale sv.Jakova)

Start utrke na 4 kilometra – 12:30h na obali Franje Tuđmana (ispod katedrale sv.Jakova)

Više informacija na: sibenik.run.

Dražen Petrović – ponos Šibenika



Veliki sportaš, istinski velikan svog vremena svojim preranim odlaskom, slomio je srce čitavom svijetu koji ga je slavio kao jednog od najvećih košarkaša svog vremena. Sa 15 godina započeo je svoju blistavu karijeru u klubu Šibenik.

Teško je pobrojati sve uspjehe hrvatskog košarkaškog Mozarta pa ćemo samo nabrojati klubove koji su imali čast imati ga u svojim redovima. Zagrebačka Cibona sa dva europska osvojena trona, Real Madrid, Portland Trail Brasers, New Yersey Netsi. Vodio je hrvatsku reprezentaciju 1989. kada je osvojena zlatna medalja na Europskom prvenstvu u Zagrebu i kad su 1990. pobjedili na Svjetskom prvenstvu u Argentini. Raskošni talent isticao se u New Yersey Netsima do te mjere da je proglašen najboljim europljaninom koji je ikada igrao u NBA ligi. 1992. bio je najbolji šuter momčadi. Osvojeno srebro na Olimpijadi u Barceloni, 1992. i to u srazu sa Dream Teamom za kojeg su igrali najbolji predstavnici NBA ikada, te neki od najboljih košarkaša u povijesti – Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Scottie Pippen i drugi. Neprežaljeni velikan ostati će upisan u našu povijest zlatnim slovima kao najveći košarkaš Hrvatske.

Fotografije uz dopuštenje: TZG Šibenik