Wellness odmor u Zagorju – jer zdravlje je bitno…

Zagorje je odavna sinonim za toplice i termalne izvore, a nakon kupanja, ovdje se nudi i razni wellness i spa programi. Zeleni bregi i doline, netaknuta priroda, samo po sebi su odmor za dušu i tijelo, a spa centri osigurat će vam najbolji odmor u regiji. Provjerite koje nikako ne smijete propustiti!

Nakon užurbanog, često i vrlo stresnog tjedna, tako paše i najmanji ritual poput mazanja lica i tijela ručno izrađenom kremom ili uljem. A zašto si onda ne bi priuštili i odmor koji će uključiti i šalicu ukusnog čaja, masažu, saunu ili tretman ljekovitim termalnim blatom? Okupati se u bazenu nakon opuštanja u sauni, meditirati u relax sobi nakon opuštajuće masaže, uživati u posebnoj mješavini čaja nakon saune, osvježiti dušu i tijelo – jesenski je poziv na otkrivanje nove strasti.

Blagodati wellnessa omogućit će vam da osvježite tijelo i pripremite ga za zimski san, ojačati ćete imunitet a zadržat ćete i optimizam – tako barem kažu vrsni poznavatelji wellnessa.

Bez obzira na to što u Zagorju imate što za vidjeti, ne zaboravite da ste Zagorje izabrali kao mjesto gdje ćete se dobro odmoriti i napuniti istrošene baterije. Kako bi vam to uspjelo, treba vam smještaj u kojem imate sve što vam srce poželi. Od bazena s termalnom vodom, preko wellness i SPA ponude do restorana s domaćim specijalitetima. Pred vama je slatki izbor, jer koji god smještaj izaberete, ispast će savršen.

Terme Tuhelj

Terme Tuhelj, najveći kupališni i wellness centar u Hrvatskoj, nalaze se u Tuheljskim toplicama. Moderno uređeni hotel Well nudi raznoliku ponudu wellness i fitness programa, gastronomskih užitaka te programa za animaciju djece kako bi se roditelji tijekom odmora malo odmorili. U svim sobama je besplatni Wi-Fi, klima, LED TV i moderni namještaj te umjetnička djela najpoznatije zagorske slikarice i kiparice Mirjane Drempetić Hanžić Smolić. E, da, tu je i kompleks bazena Vodeni planet, kupanje u termalnoj vodi. I još puno toga…

Terme Jezerčica

Hotel Terme Jezerčica nalazi se u srcu Hrvatskog zagorja, u Donjoj Stubici, na izvoru prirodne ljekovite vode. Aktualni slogan «Tako blizu, a dovoljno daleko» odlično opisuje sve ono što vas očekuje u ovim sve popularnijim termama. Uz wellness i gastro ponudu te osam bazena u Jezerčici ćete pronaći pregršt atraktivnih razloga za aktivni odmor. U okolici se nalazi nekoliko zanimljivih mjesta koje se isplati posjetiti poput Muzeja seljačkih buna ili Muzeja krapinskih neandertalaca. Sobe su elegantno uređene i imaju sve što je potrebno za maksimalnu relaksaciju. Nedostajete još samo vi.

Bluesun hotel Kaj

Ako ste naumili istraživati Hrvatskoj zagorje, onda je Bluesun hotel Kaj odličan izbor. Velika prednost mu je i to što je smješten u Mariji Bistrici, najpoznatijem hrvatskom svetištu, ali i mjestu poznatom po raznim znamenitostima koje svakako treba obići. Iz Marije Bistrice jednostavno je stići u svaki kutak Hrvatskog zagorja. Kad se umorite, svratite u Wellness i SPA oazu u sklopu hotela gdje će vam ekspresno vratiti snagu i pripremiti vas za novi dan. U restoranu Academia možete probati specijalitete tradicionalne zagorske kuhinje pripremljene na inovativan način.

Hotel Matija Gubec

Smješten u Stubičkim toplicama u neposrednoj blizini izvora termalne i ljekovite vode, hotel Matija Gubec mogao bi biti mjesto u kojem ćete se zaista opustiti. Bazeni s ljekovitom vodom regenerirat će vas i opustiti, a ako mislite da to neće biti dovoljno, tu su nove saune i svijet masaže gdje možete izabrati masažni tretman baziran na visokokvalitetnim prirodnim uljima. Termalna voda u Stubičkim toplicama nadaleko je poznata po svojim ozdravljujućim svojstvima. Naravno, ako se u Stubičkim toplicama ništa vam nije daleko. Uostalom, hotel Matija Gubec je hotel u srcu Zagorja.

Vila Magdalena

Ovaj mali hotel vrlo lako bi vam mogao prirasti srcu, posebno ako ste romantične duše i želite provesti nezaboravne dane s voljenom osobom kombinirajući wellness, masaže i gurmanske delicije kreativne zagorske kuhinje upotpunjene elementima francuske i talijanske kuhinje. Naravno, osim romantičnih gostiju, u Villi Magdaleni će uživati i oni koji se žele osloboditi svakodnevnog stresa, opustiti u ljekovitoj termalnoj vodi i svemu tome dodati malo aktivnih sadržaja poput vožnje biciklom, pješačenja ili čak golfa. Jeste li spremni za malo romantičniji doživljaj Zagorja?

Toplice hotel

U zelenoj dolini na čak četiri izvora ljekovite termalne vode smjestile su se Krapinske toplice, mjesto uživanja, opuštanja, zdravlja i aktivnog odmora. Naravno, ne nužno tim redom. Svatko će pronaći i pratiti neki svoj unutarnji tempo. U Hotelu Toplice vas očekuju moderno uređene sobe iz kojih vas hodnici vode prema unutarnjem bazenu s termalnom vodom, saunama, fitness dvorana, medicinskim masažama. Kad ogladnite, uživajte u pansionskom ili a la carte restoranu. Odluka je na vama. Možete i uz kavu u Badlovoj kavani, gdje kava ima poseban okus.

Turistički apartmani «Snježna kraljica»

Smješteni na vršnom dijelu Sljemena uz centralnu planinarsku stazu koja izletnike, znatiželjnije, a uskoro i vas, vodi do Kapelice Majke Božje sljemenske – Kraljice Hrvata i sljemenskih skijaških staza. U sklopu «Snježne kraljice» nalazi se mini wellness s masažnim bazenom i 2 saune i spravama za vježbanje te restoran u kojem možete kušati pomalo zaboravljene domaće specijalitete poput purice s mlincima, bunceka s restanim krumpirom, zagorskim štruklima, „ajngemahtecima“, zlevkama… Isplati se probati, zar ne?

Počastite se, razmazite se – wellness u Zagorju vas čeka…

