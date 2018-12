Advent u Karlovcu – ne propustite spektakl doživljaja

Od odličnih koncerata na otvorenom do atraktivnog najvećeg božićnog drvca u Hrvatskoj na kojem će 14.prosinca biti upaljene svečane lampice, do brojnih događanja na otvorenom.. Ovogodišnji Advent u Karlovcu sadržajno još bogatiji od lanjskog predstavlja odličnu pozivnicu za dolazak u Karlovac!

Čarolija susreta Adventa u Karlovcu, po drugi put održat će se od 14. do 30. prosinca na prostoru oko Glazbenog paviljona i ispred bivšeg Kina Edison. U programu će sudjelovati preko 1000 sudionika iz više od 15 mjesta i gradova Hrvatske koji će izvesti čak 124 programskih nastupa u svega 17 dana.

Dođite i degustirajte karlovačku zimsku kuhinju a onda se i okušajte u cookvizu i pogodite kako to rade u karlovačkoj županiji, zabavite se i rasplešite uz TBF, Jinx, Opću opasnost, Vatre, Detoura, Pavela a neće ostati zakinutima ni ljubitelji tradicije i kulturnih događanja jer će se na pozornici ovogodišnjeg Adventa izmjenjivati brojni zborovi, glazbenici Glazbene škole Karlovac, puhački orkestri, akustični sastavi, folklorni ansambli, kulturno umjetnička društva, tamburaški sastavi, razni teatri, dramske skupine i drugi.

Zimski kokteli, razne vrste kuhanih vina, tradicionalna hrana poput sarme, gulaša i kobasica, ali i popularnih germknedli, fritula, palačinki i krafni obilježit će ugostiteljsku ponudu dok će lokalni karlovački i hrvatski suveniri biti u ponudi trgovaca.

Manifestacija će svoja vrata posjetiteljima svakog dana otvarati od 16 sati pa sve do 23 sata. Vikendima će se Advent moći posjetiti već od 12 sati te u programu i delicijama uživati sve do ponoći. Program je podijeljen u 3 cjeline i to na obiteljsku, tradicionalnu i večernju.

Večernji program donosi značajna imena glazbene scene pa će svakog dana posjetitelji od 21 sat moći uživati u koncertima i najpopularnijim pjesmama hrvatske glazbe. I ove godine nastupit će neki izvođači od prošle godine poput Mie Dimšić, Pavela, Detoura, ali će program unaprijediti: Opća opasnost, TBF, Jinxi, Zdenka Kovačiček, Vatra, Adastra… Advent ove godine dovodi i popularne mlade glazbene snage pa će u programu nastupiti Luce i Marko Kutlić. Kao posebna večer najavljuje se veliki Karlovački plesnjak u nedjelju 30. 12. na zatvaranju Adventa. Uz sudjelovanje mnogih plesnih klubova pozivaju se svi Karlovčani da uz nastup Gelato sistersa nakon dugo vremena ožive tradiciju plesnjaka. Domaćih bendova dakako neće nedostajati!

TRADICIONALNI PROGRAM

Tradicionalni program okupit će izvođače iz raznih dijelova Karlovačke županije, ali i šire. Program će se održavati od 18:00 do 20:30 na Glazbenom paviljonu, a očekuju nas nastupi karlovačkih zborova Zora, velikog zbora Glazbene škole, Chorus Carolostadiena, ženskog pjevački zbor Vila, zbora Gimnazije Karlovca i mnogih drugih. Kao i prošle godine tradicionalni program ugostit će i mnogobrojne folklorne ansamble, kulturno umjetnička društva te tamburaške sastave.

OBITELJSKI PROGRAM – za najmlađe posebna zabava

Obiteljski će se program održati na pozornici ispred bivšeg Kina Edison, a donosi nastupe dječjih zborova, kulturno umjetničkih skupina, razne radionice te priče za djecu. Uz dječju pozornicu i ove nas godine očekuje staklena Kuća Djeda Mraza, a od ove godine i Šumekova igraonica koja će biti otvorena cijelo poslijepodne. Na programu će se naći brojne animacije za djecu uključujući čitanje priči i bajki, kvizove za djecu, PAN-ove zimske igraonice, dječje predstave zagrebačke Akademije dramske umjetnosti, razni plesni nastupi Društva sportske rekreacije Zumba iz Rijeke, River Dance-a te plesnog kluba CasaBlanka iz Karlovca. Program će svakako obilježiti i zabava za cijelu obitelj uz nastup Luke Vidovića te svakog vikenda brojni plesni animacijski programi.

Humanitarne akcije i ove su godine sastavni dio Adventa u Karlovcu. Sudjelovat će udruga Jak kao Jakov koja će uz pomoć volontera prikupljati sredstva prodajom prigodnih suvenira. Prošle godine prikupilo se gotovo 30.000,00kn samo u ovoj akciji. Poklone za djecu slabijeg imovinskog statusa prikupljat će i udruga Rotaract Carlstadt te ih podijeliti potrebitima.

Čak 2 cooking show-a uz uživanje u tradicionalnim delicijama Karlovačke županije

Dan tradicijske kuhinje Karlovačke županije održat će se u nedjelju 23. 12. 2018. godine kroz cijeli dan u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Karlovačke županije. Kroz 2 „cooking showa“ posjetitelji će moći uživati u tradicionalnim delicijama Karlovačke županije, a svoje znanje o gastronomiji iskušati kroz Cookviz te uživati u brojnim nastupima.

Doček nove godine i ove će se godine održati na Glazbenom paviljonu uz bogatu ugostiteljsku i trgovačku ponudu. Zabava će trajati cijelu noć, uz domaće snage Black&White te hitove Novih fosila koje izvode Sanja, Zec i Marinko.

Uz bogat program Advent će obilježiti i kvalitetna i raznolika gastronomska i trgovačka ponuda. Ove godine uz još više specijaliteta u čak 10 ugostiteljskih kućica i 6 trgovačkih. Dođite u Karlovac, uživajte u Adventu!

