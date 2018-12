Istražite Graz – ljupki šarm prijestolnice stare Europe

Na poziv Turističke zajednice Grada Graza, u organizaciji Saturn promocije, skupina hrvatskih novinara krenula je ovih dana na jednodnevni izlet u ovaj šarmantni, po veličini drugi austrijski grad. Lijep i skladan grad na čijem licu je povijest ispisala neke od zanimljivih arhitektonskih priča još iz srednjeg vijeka do našeg 21.stoljeća, dospio je tako 1999. godine na UNESCOV popis svjetske kulturne baštine.

Graz se spominje davne 1128.godine u pisanim dokumentima kao Gradec a 1230 godine, dobio je gradska prava i tad je zabilježeno podizanje gradskih zidina. Godine 1379., postaje glavni grad Unutarnje Austrije a 1440 – 93, djeluje kao carska rezidencija Friedricha III. Godine 1585 osniva i svoje sveučilište a 1809 pretrpio je francusku opsadu na svojim zidinama. Krenemo li nešto brže kroz vremeplov, saznati ćemo da je 2003. grad Graz proglašen Prijestolnicom europske kulture, 2008 godine proglašen je Gradom kulinarskih užitaka, te 2011 proglašen gradom dizajna „City of design“.

Advent u Grazu

Tema našeg studijskog posjeta bila je Advent u Grazu. Graz je decentan, dostojanstven i smiren grad koji priređuje tokom prosinca čak 14 božićnih sajmova, no bez pretjeranog blještavila i pompe. Naglasak je na dostojanstvenom slavlju Božića, romantičnim tradicijskim sajmovima, svjetlećim uličicama čarobne atmosfere. U Grazu se sajmovi otvaraju 23.studenog, i njihovo trajanje je predviđeno do 24.prosinca. Karakteristično je za svaki sajam da ima svoje ime i svoju posebnu tematsku priču. Posjetitelji mogu šetnjom kroz grad pješke obići svaki od navedenih sajmova a za to se uvriježio i poseban naziv: Ruta kratkog puta.

Teško je izdvojiti bilo što iz sveukupne ponude, no preporučamo da posjetite Ledene jaslice koje se nalaze u dvorištu Parlamenta. Umjetnik Kimmo Frosti oblikuje od 45 tona leda spektakularno umjetničko djelo, kada led kao osnovni materijal izvedbe postaje atraktivan prikaz jasličkog rođenja a dodatna zanimljivost je da su ovakve jaslice, jedine jaslice te veličine u cijelom svijetu. Za najmlađe posjetitelje posebice je attaktivna dječja adventska uličica Neutorgrasse. Vrtuljak, kutak za pričanje priča, bajkoviti vlak, dječji šator sa radionicama, igraonicaom, slatkiši, šećerna vata, studio za pečenje keksa..samo su neki od ponude dječjeg adventskog sajma.

Graz i njegove atrakcije

Kada posjetite Graz, nemoguće je zaobići ulicu Herrengasse, središte života u Grazu okruženo brojnim palačama i monumentalnim građevinama smještenima između glavnog trga Hauptplatz i Jakominiplatz. Izdvajamo palaču pokrajinskog parlamenta Landhaus, baroknu kuću Luegghaus, takozvanu obojanu kuću Gemaltes Haus i palaču osiguravajućeg društva Grazer Welchselseitige Verischerung koje se u centru Graza nalazi 186 godina i aktovno je u 13 EU država. Ulica Herrengasse je ujedno i poznato shopping odredište.

Ljubitelji sakralne baštine, svakako posjetite crkvu Stiegenkirche koju smo obišli na početku naše rute. Radi se o najstarijoj župnoj crkvi čiji prvi spomen u pisanim dokumentima datira iz 1343 godine. Poznata kao studentska crkva, smještena je u povijesnoj jezgri grada uz južni dio brežuljka nazvanog Schlossberg, a njene debele zidine skrivaju nekadašnji agustinski samostan.

Uspinjača i brdo Schlossberg

Nezaobilazno, posjetiteljima omiljeno brdo usred Graza, Schlossberg na kojem počiva zaštitni znak grada toranj sa satom Uhrtum, najlakše je doživjeti u kombinaciji sa uspinjačom koja se nalazi na suprotnom kraju ulice SackstraBe. Možete se uspeti do brda i dizalom Schlossberglift koje je iznimno praktično ako ste u žurbi ili niste zainteresirani za uspon. Staklene kabine dizala omogućuju interesantan doživljaj osvijetljenih struktura stijena tijekom vožnje i pogled na brdo iznutra.

Općenito, malo koji grad se može pohvaliti ovakvom vizurom, šumom obraslog romantičnog brda savršenog za izlete, pješačenje i bijeg od svakodnevnice. Schlossberg je posebno atraktivan u proljeće i ljeti kada gusta šuma svojim svježim zelenilom pruži osvježenje od ljetnih žega no ni zimi pogled nimalo nije loš, magleno ozračje prosinačke zime, daje mu posebnu auru.

Od 1544 godine, prema nacrtima arhitekta Domenica dell Allioia, napravljena je ova snažna renesansna tvrđava. Guinessova knjiga rekorda ubilježila je ovaj burg kao najjaču utvrdu svih vremena a odolio je čak i Napoleonovim osvajanjima početkom 19.stoljeća. Tek kad je Napoleon 1809 uspio osvojiti Beč, i prijetio da će razoriti glavni grad, Graz se predao te su nažalost gotovo svi dijelovi veličanstvene utvrde srušeni. No stanovnici Graza su otkupili zvonik i toranj sa satom, te ih tako sačuvali od rušenja i danas su oni jedna od ključnih atrakcija i simbola Graza. Inače najpoznatije zvono u Grazu sa Schlossberg zvonika, teško je gotovo 5 tona.

Kastner & Öhler – slavna robna kuća i najljepši gradski vidikovac

Posjetili smo još jedan poznati trademark Graza – robnu kuću Kastner und Ohler. Najljepša robna kuća ovjenčana brojnim međunarodnim priznanjima, na svojih 6 katova i raskošnih 20.000 kvadratnih metara, nudi bogat izbor odjeće i potrepština a nas je oduševio pogled s krovne terase na zadnjem katu. Na ovoj atrakciji zvanoj Skywalk, možete vidjeti iz posredne blizine toranj sa satom, brojne krovove centra i uživati u lijepoj vizuri gradskog središta.

Izlet smo završili s večerom u sjajnom restoranu Stainzerbauer- Gasthaus. Prosjek od 4,5 na zahtjevnom Trip Advisoru, svakako predstavlja primamljivu pozivnicu.

Probrane domaće (lokalne) namirnice, kombinirane sa modernim pristupom gastronomiji kroz interpretaciju glavnog chefa koji inspiraciju crpi iz starih kulinarskih zapisa ovog kraja te ih kombinira sa suvremenim aranžmanima. Krajni rezultat su kreativno dizajnirana jela, vizualno atraktivna i još finijeg okusa. Ponudu jela možete pronaći na ovom linku, restoran je topao, udoban i skladno uređen.

Topla i komforna atmosfera, tradicijska ponuda lokalnih namirnica i domaćeg pjenušca, servirana s posebnom pažnjom, sretno nas je okrijepila za kraj ovog izleta i zaokružila našu lijepu priču o Grazu.

U turističkom uredu Graza, naići ćete na puno korisnih informacija želite li grad i njegovu okolicu upoznati bolje, te ukoliko planirate posjetu nekom od adventskim sajmova u našem europskom susjedstvu, Graz je definitivno naša preporuka.

Info:

Advent u Grazu

www.graztourismus.at

Stainzerbauer- Gasthaus

Izleti u okolici Graza

fotografije: privatan album, pixabay.com

Tekst: Anita Žuvela Hitrec